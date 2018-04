Szułdrzyński: Kto przekonał prezesa PiS

Nadeszło totalne ocieplenie. Nie tylko w przyrodzie, ale też na linii Warszawa–Bruksela oraz w samej Warszawie – szczególnie przy ul. Nowogrodzkiej.

By zobaczyć, jak duża zaszła zmiana, warto na poczštek przypomnieć, co dwa lata temu Jarosław Kaczyński mówił o konflikcie z Komisjš Europejskš o praworzšdnoœć w „Gazecie Polskiej": „Elity europejskie nie sš w stanie pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków. (...) zostaliœmy upoważnieni przez wyborców do obrony interesów Polski. Nie do podlizywania się komukolwiek, załatwiania czyichœ interesów, tylko stania na straży interesów naszego kraju. Z tej drogi nie cofniemy się ani o krok".

Jednak po dwóch latach Kaczyński o Unii wypowiada się w innym tonie: „Planujemy dokonać zmian w prawie uzgodnionych z Komisjš Europejskš. To nie jest łatwe, ale unormowanie sytuacji tego wymaga". Podkreœla, że szanse na porozumienie z Brukselš wynoszš, jego zdaniem, nawet 80 proc. Ale wypowiada się o Unii w szerszym kontekœcie: „Widzimy również korzystnš perspektywę współpracy w nowych unijnych realiach, jakie stworzy wyjœcie Wielkiej Brytanii. Berlin będzie w tych okolicznoœciach potrzebował stabilnych partnerów, którym zależy na racjonalnej polityce Unii, i tu otwiera się między nami pole do bliskiej współpracy". W dodatku w innym miejscu zaznacza: „Całš swojš politycznš drogę poœwięciłem i nadal poœwięcam na to, by Polska była jak najsilniej umocowana na Zachodzie, by była jego integralnš częœciš (...)". I ani słowa o tym, że Komisja Europejska atakuje naszš suwerennoœć, że nie ma prawa wtršcać się w reformę sšdów, że broni interesów obcych krajów.

Tak radykalna zmiana języka może oznaczać, że Jarosław Kaczyński zdał sobie sprawę z konsekwencji, jakie może przynieœć długotrwały konflikt z Brukselš i izolowanie Polski w Unii Europejskiej. Być może prezes zrozumiał, że dynamika zmian w UE będzie dla Polski niekorzystna i że nie da się być członkiem Unii jednš nogš. Jeœli chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje we Wspólnocie – a po wyjœciu Wielkiej Brytanii rola Polski może wzrosnšć – musimy przełamać obecny kryzys w relacjach z Brukselš. Wbrew temu, co twierdziło PiS przez ostatnie lata, w Unii wcale nie ma najwięcej do powiedzenia ten, który najgłoœniej tupie i krzyczy, ale ten, kto potrafi tworzyć sojusze, iœć na kompromisy, innymi słowy – prowadzić realnš politykę europejskš, a nie wyłšcznie politykę gestów na użytek wewnętrzny.

Dla Polski zmiana retoryki PiS to więc dobra wiadomoœć. A ten, komu udało się przekonać do tej zmiany Jarosława Kaczyńskiego, naprawdę dokonał czegoœ ważnego.