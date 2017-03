Michał Szułdrzyński: Jeśli jawność, to wzajemna

Światło dzienne ujrzą w ten sposób koszty, przychody i kwoty płaconych podatków. Część ekspertów ostrzega, że może być to narzędzie piętnowania niektórych firm. Aby w świetle prawa opublikować informacje finansowe spółki, niepotrzebne już będzie postępowanie prowadzone przez skarbówkę uzasadnione jakimiś podejrzeniami zaniżania płaconych podatków. Rodzi się też pytanie, jak się to ma do tajemnicy skarbowej i ochrony danych osobowych.

Jednak propozycja resortu finansów może mieć pewne zalety. W czasach mody na patriotyzm gospodarczy wysokość płaconych podatków może być również ważnym sygnałem dla kontrahentów, czy warto z kimś robić interesy. Można sobie wyobrazić nową modę na to, by prócz ceny kryterium doboru zleceniobiorcy było również to, by zasilał on w maksymalnym stopniu budżet państwa. Choć pamiętać trzeba, że efektywność podatkowa nie jest jedynym kryterium „patriotyzmu gospodarczego". Wszak z dwóch przedsiębiorców, którzy mają takie same przychody, wyższe podatki płaci zwykle ten, który ma niższe koszty. Może to osiągnąć, płacąc mniej pracownikom, a to już nie powinno być obojętne państwu. Warto też pamiętać o firmach, które same inwestują w infrastrukturę, ponosząc wysokie koszty na rzecz dobra publicznego kosztem bieżącego zysku.

Na rządowe plany dotyczące upubliczniania zeznań podatkowych firm można też spojrzeć jak na próbę wprowadzania większej jawności w życiu gospodarczym. Ale jawność to kij, który ma dwa końce. Jeśli państwo wymaga od podatników jawności, samo powinno w tej sprawie świecić przykładem, a nie zazdrośnie strzec własnych tajemnic. Dziś niestety zbyt często obywatele czy działające w ich imieniu instytucje muszą zmuszać organy państwa do ujawnienia rejestru, np. zawieranych umów, dopiero za pomocą długotrwałej batalii przed sądem.

W idealnym świecie propozycja rządu nie budziłaby negatywnych emocji. W Polsce jednak państwo wiele razy dowiodło – wbrew deklaracjom polityków – że będzie egzekwować przepisy niekorzystne dla podatnika czy obywatela, samo unikając często wzroku opinii publicznej. Jeśli zmieni się klimat, jeśli między przedsiębiorcą a państwem panować będzie zaufanie, tego typu pomysły budzić będą znacznie mniejsze emocje.