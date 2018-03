Szułdrzyński o dyplomacji: Czas skończyć z amatorszczyzną

Po niemal dwóch i pół roku uprawiania dyplomacji wyłšcznie na użytek wewnętrzny, by dać satysfakcję najbardziej radykalnej częœci elektoratu i leczyć narodowe kompleksy, geopolityka zapukała do naszych granic.

Po otruciu w leniwym brytyjskim miasteczku wymienionego kilka lat wczeœniej na rosyjskich szpiegów podwójnego agenta Siergieja Skripala klimat w Europie zaczyna się zmieniać. Atak chemiczny na Wielkš Brytanię oraz zmieniajšcy się porzšdek polityczny po kolejnych wyborach na kontynencie stawiajš Polskę w zupełnie nowej sytuacji. Nie tylko marcowy œnieg sprawił, że w powietrzu znów czuć zimnš wojnę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wielkimi krokami zbliża się brexit, a do tego mamy kryzys kataloński w Hiszpanii czy pat po wyborach we Włoszech. Nie bez znaczenia jest też, że potrzeba było szeœciu miesięcy żmudnych negocjacji, by w Berlinie powstał rzšd. Unia Europejska zmaga się z wieloma problemami. Dlatego Francuzi i Niemcy wysyłajš kolejne sygnały, że potrzebujš Polski w gronie, gdzie wykuwać się będzie przyszłoœć Europy. Tak właœnie należy odczytać francuskie zapowiedzi powrotu do formatu Trójkšta Weimarskiego czy gesty rzšdu w Berlinie. W pištek w Warszawie był nowy minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, w poniedziałek Polskę odwiedza zaprzysiężona właœnie na czwartš już kadencję kanclerz Angela Merkel.

Nasza polityka zagraniczna musi zostać wreszcie wyrwana ze szkodliwej dychotomii, w jakš wprowadziły jš rzšdy PiS: albo dobre relacje z Europš i współdecydowanie o przyszłoœci Wspólnoty, albo wstawanie z kolan i uprawianie polityki suwerennoœciowej. Tym bardziej że jak na razie efekty tego wstawania z kolan sš opłakane. W dodatku ostatnie miesišce – przy okazji awantury po uchwaleniu ustawy o IPN – pokazały, jak niewyobrażalnš amatorszczyznš jest dziœ polska dyplomacja. Dlatego też jeœli premier Mateusz Morawiecki nie chce zapisać się jako grabarz europejskich aspiracji Polski i Polaków, powinien szybko wycišgnšć wnioski z ostatnich porażek. Prowadzenie europejskiej gry, współdecydowanie o przyszłoœci Unii, ale też realizowanie własnych interesów wymaga biegłoœci w posługiwaniu się skomplikowanymi narzędziami, a przede wszystkim profesjonalizmu.

Nie, Polska wcale nie ma się wyrzekać własnej suwerennoœci. Musi tylko przeprowadzić rachunek zysków i strat. Czy wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej warta była tak ostrego konfliktu z Uniš Europejskš? Czy reforma sšdownictwa wymagała łamania wszystkich europejskich reguł i musiała prowadzić do uruchomienia artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej? Czy obawy naszych europejskich partnerów o niezależnoœć sšdownictwa sš rzeczywiœcie nieuzasadnione w sytuacji, gdy minister Zbigniew Ziobro właœnie ogłasza, że będzie – wbrew Konstytucji RP – wyrzucał z zawodu sędziów, których uzna za niegodnych piastowania tej funkcji? Czy krytykowana nawet przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o IPN jest warta tak głębokiego konfliktu z naszymi sojusznikami?

Suwerennoœć nie polega na trwaniu przy swoim za każdš cenę, nawet wówczas, gdy zrobiło się głupotę. Nie cofajš się tylko ci, którzy uważajš się za słabych i bojš się, że krok wstecz zdradzi ich słaboœć przed całym œwiatem.