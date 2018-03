Bielecki: Wysoka cena konfliktu z Moskwą

Duch Margaret Thatcher unosił się w œrodę nad Izbš Gmin, gdy brytyjska premier ogłaszała sankcje wobec Rosji za próbę zabicia na terenie Zjednoczonego Królestwa podwójnego szpiega Siergieja Skripala.

36 lat temu cały naród stanšł za Żelaznš Damš, kiedy wysyłała okręty, by odbić od Argentyny okupowane Falklandy. Po poczštkowym wahaniu Thatcher poparł też Ronald Reagan. Spektakularny sukces brytyjskiej ekspedycji desantowej przywrócił wiarę Brytyjczyków we własne siły, dał poczštek niezwykle bliskiej współpracy Londynu z Waszyngtonem i ostatecznie znaczšco przyczynił się do rozpadu Zwišzku Radzieckiego.

Dziœ Theresa May, a wraz z niš cały Zachód, staje przed podobnš próbš. Jeœli się okaże, że Władimir Putin może bezkarnie użyć niezwykle toksycznej broni chemicznej w samym œrodku Wielkiej Brytanii, wiarygodnoœć NATO zostanie bardzo osłabiona. A sam Kreml z pewnoœciš uzna, że może sobie pozwolić na jeszcze bardziej spektakularne ataki wymierzone w interesy Europy i Ameryki.

Rosja to jednak nie Argentyna, cena konfrontacji z Moskwš będzie dla Londynu dużo większa niż koszt zwarcia z Buenos Aires. Na razie nie wiadomo, czy sama Wielka Brytania jest gotowa jš zapłacić. Jeszcze bardziej niepewna jest postawa brytyjskich sojuszników.

Spektakularny sukces Londynu jako œwiatowej metropolii został po częœci zbudowany na pienišdzach rosyjskich oligarchów, którzy majš tu wiele efektownych nieruchomoœci. To do Romana Abramowicza należy Chelsea Londyn, a Aliszer Usmanow ma znaczne udziały w Arsenalu. Od niedawna na londyńskiej giełdzie jest notowany koncern hutniczy Olega Deripaski, BP zaœ posiada 1/5 udziałów rosyjskiego państwowego potentata Rosnieftu, przez co prezes Bob Dubley na co dzień spotyka swojego odpowiednika Igora Sieczyna, jednego z najbliższych współpracowników Putina, który objęty jest zachodnimi sankcjami. Do tej pory Brytyjczycy uważali, że okupacja Krymu czy ingerencja Kremla w amerykańskie wybory nie usprawiedliwia zerwania tak intratnej współpracy. Czy teraz zmieniš zdanie? Co prawda w Izbie Gmin Theresa May mówiła, że „nie potrzebujemy takich ludzi i takich pieniędzy", ale żadnych nazwisk i nazw firm nie wymieniła.

Niepewna jest też postawa Donalda Trumpa, który nie zawahał się zwolnić trzymajšcego twardy kurs wobec Moskwy sekretarz stanu Rexa Tillersona. Amerykański prezydent szykuje się do spotkania z Kim Dzong Unem i bardzo przydałoby mu się wsparcie Rosji do powstrzymania programu atomowego Korei Północnej.

W Unii Europejskiej, od której zależy utrzymanie sankcji gospodarczych wobec Rosji, Wielka Brytania strzeliła sobie samobója. W wyniku brexitu jej wpływy słabnš w dramatycznym tempie. Za to w wielu innych krajach, jak Włochy, Austria czy Węgry, sympatie wyborców zdobywajš partie sympatyzujšce z Kremlem. Sama Merkel była dotšd za sankcjami, ale z Nord Stream 2 rezygnować nie zamierza.

Bez wštpienia na dłuższš metę warto zapłacić nawet wysokš cenę, aby powstrzymać agresywnš politykę Kremla. Politycy na Zachodzie działajš jednak w perspektywie najbliższych wyborów. Putin takich ograniczeń nie ma. To przywilej autokracji. Š?

