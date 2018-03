Szułdrzyński: Premier musi wymyślić się na nowo

Na wiosenne odchudzenie rzšdu Mateusz Morawiecki jeszcze tydzień temu dawał sobie nawet trzy miesišce. Mimo to w cišgu kilku dni zdecydował o zdymisjonowaniu 17 sekretarzy i podsekretarzy stanu, co oznacza redukcję o niecałe 14 proc.

Jak widać, premier zdał sobie sprawę, że realizacja tej obietnicy jest jednym z kluczy do jego wiarygodnoœci. A wiarygodnoœć to jeden z najcenniejszych atutów polityka. Premier w dużej mierze dotrzymał słowa i z pewnoœciš zarobił kilka politycznych punktów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W dodatku wydaje się, że Morawiecki „cišł po skrzydłach". Na odwołanie swoich współpracowników zgodzić się musieli zarówno Beata Szydło, jak i koalicjanci Prawa i Sprawiedliwoœci – Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Wprawne oko dostrzeże jednak, że kilka resortów w ogóle nie zostało odchudzonych – m.in. œciœle powišzany z samym Morawieckim resort finansów (jego kierownictwo tworzy aż osiem osób). Redukcje na razie nie objęły też doœć bogatych w wiceministrów resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej czy rodziny. A może po prostu odchudzanie tych ministerstw wišzać się będzie z tak skomplikowanymi politycznymi targami, że Morawiecki postanowił zostawić je sobie na koniec?

Skoro jednak lwia częœć kolejnej rekonstrukcji rzšdu już za premierem, być może czas przestać zajmować się sobš (przypomnijmy, że Morawiecki najpierw przez miesišc kompletował swój rzšd, potem analizował jego pracę, a teraz przeprowadza przeglšd wiceministrów) i zajšć się kolejnymi wyzwaniami, które przed nim stojš – szczególnie w gospodarce. Choć dziœ wskaŸniki ekonomiczne sš œwietne, wielu ekspertów zwraca uwagę, że właœnie dlatego to najlepsza okazja, by przygotować państwo na spowolnienie, które może nastšpić. Zadbanie o wzrost inwestycji i przygotowanie planu B dla dobrej zmiany na wypadek gorszej koniunktury to najważniejsze z zadań stojšcych przed Mateuszem Morawieckim.

Tym bardziej że czas biegnie nieubłaganie. Kończy się właœnie „miodowy miesišc" nowego premiera, który okazał się pasmem wizerunkowych problemów. Niemal wszystkie z mijajšcych wkrótce 100 dni nowego szefa rzšdu spędził on na nerwowej walce o wizerunek Polski po uruchomieniu przez Komisję Europejskš art. 7, awanturze o ustawie o IPN (którš jeszcze bardziej zaogniła wypowiedŸ Morawieckiego w Monachium) i pogorszeniu relacji z USA i Izraelem.

Wœród polityków rzšdzšcej partii coraz częœciej można usłyszeć opinię, że nikt się nie spodziewał, iż premier Morawiecki będzie się tak szybko zużywał. Sam szef rzšdu pewnie też sam jest tym zaskoczony. Obejmował stanowisko premiera po Beacie Szydło w aureoli cudownego dziecka polskiej prawicy. Po trzech miesišcach wyglšda na przygniecionego codziennš rutynš rzšdzenia. Czy Morawiecki ma pomysł, jak wymyœlić się na nowo? Od odpowiedzi na to pytanie zależy cała jego polityczna kariera.