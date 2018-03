Szułdrzyński: Polska oznacza dziś kłopoty

Rzšd i prorzšdowe media za dobrš monetę przyjęły oœwiadczenie amerykańskiego Departamentu Stanu.

Rzecznik Heather Nauert poinformowała, że współpraca wojskowa Polski i USA nie jest zawieszona (choć nikt nie twierdził, że jest). Natychmiast też zaczęło się zaklinanie rzeczywistoœci, jak to cudowne sš relacje Polski z USA. Strona pisowska odmienia słowa „fake news" przez wszystkie przypadki tylko po to, by przekonać własnych wyborców, że nigdy nie mieliœmy lepszych relacji transatlantyckich.

Można jednak zadać pytanie: skoro jest tak œwietnie, dlaczego jest tak Ÿle? Dlaczego oœwiadczenie Nauert rozpoczęło się od przypomnienia, że Stany Zjednoczone sš wcišż zaniepokojone przyjęciem przez Polskę nowelizacji ustawy o IPN? Dlaczego 75 proc. jej wypowiedzi było poœwięcone przypominaniu zastrzeżeń do tych przepisów? Dlaczego pytana o to, czy może dojœć do spotkania na najwyższym szczeblu podczas szczytu NATO, odpowiedziała, że USA wywišzujš się ze swych zobowišzań sojuszniczych? Dlaczego wreszcie Jan Parys – jak ujawnił to we œrodę portal Onet – alarmował w lutym w piœmie do szefa MSZ, że uregulowanie sporu z Waszyngtonem (którego podobno nie ma) jest dla polskiego bezpieczeństwa fundamentalne? Takich pytań pojawia się sporo.

Dlatego wszystkim przekonanym, że relacje polsko-amerykańskie sš naprawdę œwietne, zdradzę, co w nieoficjalnych rozmowach mówiš ludzie, którzy wiedzš, co się dzieje w tej chwili w Waszyngtonie. Otóż na szczęœcie współpraca na poziomie wojskowym nie jest na razie w sposób strategiczny zagrożona, gdyż geopolityczne interesy Stanów się nie zmieniły. Amerykanom opłaca się obecnoœć ich wojsk nad Wisłš, chcš sprzedawać nam broń i współpracować z nami militarnie. To bez wštpienia dobre wiadomoœci. Gorzej, że bardzo szybko roœnie irytacja na nasz kraj w amerykańskich kręgach dyplomatycznych. – USA wybrały Polskę na kluczowe państwo wschodniej flanki nie tylko dlatego, że macie takš pozycję na mapie, ale dlatego, że kojarzyliœcie się z sukcesem. Dziœ kojarzycie się z kłopotami – można usłyszeć we wpływowych waszyngtońskich kręgach.

Na dłuższš metę konflikt między Polskš a Izraelem jest dla Ameryki nie do zaakceptowania. Jeœli nie dojdzie do załagodzenia sporu z Izraelem, w dłuższej perspektywie nasze kłopoty będš rosły. A wówczas mogš się przeciw Polsce zwrócić amerykańskie œrodowiska żydowskie i prożydowskie, które w większoœci do tej pory zachowywały się doœć powœcišgliwie. I zacznš lobbować przeciwko Polsce zarówno w Białym Domu, jak i w Kongresie. Dla amerykańskich parlamentarzystów ważniejszy może się wówczas okazać nacisk wyborców tu i teraz, a nie dobro relacji transatlantyckich. Nasza dobra passa w relacjach z USA może się wówczas odwrócić. A ustawa o IPN w obecnym kształcie nie jest tego warta.