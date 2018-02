Szułdrzyński: Za to Kaczyńskiego nie atakujcie

"Dziœ diabeł podpowiada nam pewnš bardzo niedobrš receptę, pewnš ciężkš chorobę duszy, chorobę umysłu. Tš chorobš jest antysemityzm" – mówił w sobotę Jarosław Kaczyński.

Okazuje się jednak, że dla opozycji te potrzebne słowa stały się powodem do ataku na prezesa PiS. Na przykład poseł PO Sławomir Nitras porównał Kaczyńskiego do Władysława Gomułki, któremu nie udało się zatrzymać antysemickiej fali, jakš sam rozpętał.

Można różne rzeczy zarzucać Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale akurat nie to, że jest antysemitš. Dlatego przypisywanie rzšdzšcym dziœ Polskš intencji rozniecania nastrojów antysemickich wykracza poza to, co nazywamy wilczym prawem opozycji do krytykowania władzy za wszystko. Nie, nie oczekuję, że opozycja będzie chwalić Kaczyńskiego, ale to, co powiedział poseł Nitras, uderza nie tyle w partię rzšdzšcš, ile w interes polskiego państwa. Budowanie przekonania, że rzšd walczy o dobre imię Polaków tylko dlatego, że kieruje się antysemickimi motywami, to wizja, która jest na rękę tym wszystkim, którzy mogš Ÿle życzyć Polsce. Sprzeciw wobec antysemityzmu powinien łšczyć całš klasę politycznš, a totalnoœć opozycji – mieć swoje granice, które wyznaczajš zdrowy rozsšdek i racja stanu.

Trudno sobie wyobrazić mocniejsze potępienie antysemityzmu niż to, które usłyszeliœmy w sobotę od prezesa PiS. Wczeœniej podobnie zdecydowanie wypowiedział się na ten temat prezydent Andrzej Duda, gdy tłumaczył swš decyzję dotyczšcš nowelizacji ustawy o IPN. I jeœli można mieć o coœ do Jarosława Kaczyńskiego pretensje, to chyba o to, że na przetaczajšcš się od kilkunastu dni falę antysemickich nastrojów zareagował tak póŸno.

Dobrze by też było, by wszyscy polityczni podwładni lidera PiS wzięli sobie jego słowa do serca, szczególnie ci, którzy odpowiadajš za media publiczne. Bo czym innym jest słuszna obrona przed kłamstwami historycznymi, budowanie własnej polityki historycznej, a czym innym posługiwanie się argumentami, które do owej diabelskiej choroby duszy się odwołujš.