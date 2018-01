Szułdrzyński: Kaczyński spełnia swoje marzenia

Walec z napisem „dobra zmiana" pędzi i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miał zwolnić. W cišgu miesišca, odkšd Mateusz Morawiecki zastšpił Beatę Szydło, a Komisja Europejska uruchomiła przeciwko Polsce artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej, notowania PiS wzrosły według IBRiS aż o 7 pkt proc.

To kolejny sondaż, który pokazuje, że podejmujšc decyzje o rekonstrukcji, władze partii rzšdzšcej dobrze wiedziały, czego oczekujš wyborcy. Choć PiS nie bardzo umiał uzasadnić, dlaczego wymienił premiera, pierwsze sondaże pokazały, że Morawiecki został bardzo dobrze odebrany zarówno przez sympatyków partii rzšdzšcej, jak i opozycji, i że obie strony politycznego sporu wišżš z nim spore nadzieje.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Może to oznaczać, że Kaczyński realizuje bardzo przemyœlany scenariusz. Po dwóch latach jazdy na pełnym gazie partia rzšdzšca zmienia bieg i zaczyna myœleć o stylu jazdy, nie zaœ prędkoœci. Łatwo można wyobrazić sobie scenariusz, w którym premier Morawiecki ogłasza we wtorek odejœcie z rzšdu najbardziej radykalnych i budzšcych negatywne emocje polityków, takich jak krytykowany powszechnie minister œrodowiska Jan Szyszko, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, szef MSZ Witold Waszczykowski czy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (według informacji, które docierajš do „Rzeczpospolitej", możliwe jest odejœcie ich wszystkich), a wówczas... poparcie dla partii rzšdzšcej jeszcze bardziej wzroœnie.

Korzystajšc z dobrodziejstw zwišzanych z dobrš koniunkturš gospodarczš i przy całkowitym paraliżu opozycji, PiS spokojnie dotrwa do wyborów parlamentarnych jesieniš 2019 r. Wtedy, według tego scenariusza, Zjednoczona Prawica ponownie wygra, zaœ Jarosław Kaczyński zrealizuje swoje marzenie o tym, by po raz kolejny zasišœć w fotelu premiera i doczekać w nim do opóŸnionej emerytury.

I chociaż właœnie wchodzš w życie ustawy zmieniajšce sšdownictwo w sposób, który opozycja nazywa zamachem na demokrację, choć Komisja Europejska uważa, że w Polsce łamana jest praworzšdnoœć, wydaje się, że Jarosław Kaczyński nigdy nie był bliżej realizacji swoich marzeń.