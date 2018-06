Chrabota: Polacy na Mundialu, czyli ptak Dodo Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz

Ptak Dodo nie poleci. Nie trzeba być specjalnym znawcą biologii, by to wiedzieć. I nie trzeba być specjalnym znawcą futbolu, by patrząc na to co działo podczas meczu z Senegalem liczyć na sukces w starciu z lepiej notowaną Kolumbią.