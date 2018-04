Czy chcemy pamiętać o Janie Pawle II?

Kiedy przyjeżdżał, z wypiekami na twarzy czekaliœmy na to, co powie.

Był czasami irytujšcy, czasami jego słowa uwierały, ale przez lata dla milionów Polaków był jakimœ drogowskazem, punktem odniesienia. Nawet tam, w Watykanie – kilka tysięcy kilometrów od ojczyzny. Kiedy 13 lat temu przez kilka dni umierał na oczach całego œwiata, płakaliœmy. Paliliœmy znicze na placach, pod koœciołami, pod słynnym oknem na Franciszkańskiej 3. Tłumy pojechały na pogrzeb do Rzymu, potem na błyskawicznš beatyfikację i jeszcze szybszš kanonizację.

Dziœ nie ma chyba w Polsce wsi i miasta, gdzie nie byłoby ulicy nazwanej jego imieniem, tablicy pamištkowej, że tu był, tam spojrzał, a tam się potknšł. Z wielkim rozmachem obchodzimy różne rocznice z nim zwišzane. Pamiętamy o dniu urodzin, imienin, rocznicy wyboru (w tym roku będzie 40.), dniu œmierci.

13 lat minęło szybko. I choć teoretycznie pamiętamy, to jednak zapomnieliœmy albo nie chcemy pamiętać. O jego słowach w sprawach ubogich, uchodŸców, o jego stosunku do ochrony życia poczętego, o tym, jak widział i definiował prawdziwy patriotyzm, jaki winien być idealny kapłan, a jakš rolę ma do wypełnienia w Koœciele laikat. Te słowa zostały i czekajš na ponowne odkrycie. Nie tylko przy okazji rocznic.