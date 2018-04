Bogusław Chrabota: 500+ na pewno do naprawy

Równo przed dwoma laty rzšd PiS dokonał naprawdę historycznej zmiany.

Wprowadzenie w życie programu 500+ odmieniło przede wszystkim polskš politykę, bo trudno sobie jš wyobrazić w przyszłoœci bez hojnie rozdawanych pieniędzy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Programu 500+ nie odważyliby się znieœć nawet skrajni liberałowie, acz dziœ, pod koniec drugiej dekady XXI w., sukces wyborczy takiej formacji jest nie do pomyœlenia. Tak bardzo socjalny stał się œwiat, w którym żyjemy, tak bardzo licytowanie się populistów rozbudziło oczekiwania społeczne. Zatem nawet gdyby pryncypialnie z perspektywy wolnorynkowej należało 500+ skrytykować, postulat likwidacji tego programu jest nierealistyczny.

Musimy się nauczyć z nim żyć, a przede wszystkim go poprawiać. Bo jest w nim – w tej sprawie zgadza się większoœć ekspertów – wiele do naprawienia. W dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” wyliczamy błędy i niekonsekwencje oraz przedstawiamy postulaty zmian, choć jesteœmy œwiadomi, że wiele pomysłów i propozycji pozostaje ze sobš w sprzecznoœci. I nic dziwnego, bo program 500+, o czym na naszych łamach pisaliœmy już wielokrotnie, jest dotknięty zasadniczš schizofreniš.

Jego głównym, oficjalnie deklarowanym celem jest poprawienie dzietnoœci Polaków. Ale równie ważny jest cel czysto socjalny: ograniczenie liczby rodzin żyjšcych w skrajnym ubóstwie. Ta perspektywa jest dużo lepiej widoczna. Dane o efektach 500+ potwierdzajš, że na tym polu sukces programu już dziœ jest niepodważalny. Kwestie demografii będš zaœ – o ile będš – możliwe do odnotowania dopiero po dekadzie.

Nieraz na tych łamach domagałem się konsekwentnego wyboru pomiędzy tymi dwoma celami. I nadal uważam, że jest to niezbędne, bowiem właœnie taki wybór wyznaczy kierunek niezbędnych korekt. Osobiœcie wybieram cel drugi, czyli walkę z ubóstwem, co determinuje objęcie programem także pierwszego dziecka oraz wyłšczenie z 500+ najbogatszych. Zgadzam się również z tymi, którzy chcš uruchomić w programie mechanizmy motywacyjne do podejmowania pracy przez kobiety. Dziœ wielu z nich bardziej opłaca się pozostać w domu lub pracować w szarej strefie. Dla tych zaœ, które konsekwentnie wybierajš wychowanie wielodzietnej rodziny, należałoby uruchomić mechanizm opłacania przez państwo składek zusowskich. To niezbędna korekta, bo dzisiejszy system skazuje matki po odchowaniu dzieci na ubóstwo.

Postuluję również, by zarzucić traktowanie 500+ jako panaceum na wszystkie choroby œwiata. Jego mitologizacja – zrozumiała w kontekœcie polityki uprawianej przez rzšdzšcš partię – powoduje niekiedy zbyt łatwe przymykanie oczu na sprawy dużo ważniejsze, jak choćby na prostš prawdę, że dzieci łatwiej rodzić i wychowywać w kraju zamożnym i bezpiecznym. Z rozsšdnymi podatkami, łatwym dostępem do pracy i przedszkoli, ze sprawnš służbš zdrowia i dobrymi perspektywami na przyszłoœć. A w tych wszystkich kwestiach wcišż mamy bardzo wiele do zrobienia.