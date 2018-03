Duda ratuje PiS wbrew jego woli

Po raz drugi w cišgu roku prezydent Andrzej Duda ratuje partię rzšdzšcš, która po raz drugi nawet nie wie, jak pomocny dla niej jest gest głowy państwa.

Dokładnie tak samo było w lipcu, gdy prezydent zawetował dwie ustawy, które miały wprowadzić PiS-owskš reformę sšdów. Wówczas sytuacja była bardzo napięta – tysišce ludzi na ulicach, krytyka z Europy i USA. Prezydent wykonał gest, którego nie zrozumiała duża częœć elektoratu PiS – i ustawę zawetował, obiecujšc, że za kilka miesięcy przedstawi jš w wersji „light”. Słowa dotrzymał i zmiany właœnie wchodzš w życie – tyle, że temperatura sporu jest nieporównanie niższa niż w lecie ubiegłego roku. Przed wetem Departament Stanu USA ostrzegał, że ustawy sš niedemokratyczne. Po przyjęciu ustaw Dudy wyraził nadzieję, że nowe prawo jest dobre.

Prezydent Duda wybawił PiS z kłopotu

Teraz sytuacja jest bardzo podobna. PiS bardzo zależało na ustawie degradacyjnej. Tyle tylko, że została przyjęta w wersji, która – jak sam prezydent zauważył – naraziłaby Polskę na zarzut łamania praworzšdnoœci, ze względu na brak procedury odwoławczej od degradacji oficerów będšcych członkami WRON. W sytuacji zaœ, gdy Polska usiłuje się jakoœ dogadać z Komisjš Europejskš, otwieranie nowego pola sporu o praworzšdnoœć nie ma żadnego sensu.

I tš decyzjš prezydent pomaga PiS, choć większoœć członków i sympatyków tej partii wcišż tego nie rozumie. Duda nie staje bowiem – wbrew twierdzeniom prawicowego betonu – w obronie komunistycznych generałów, tylko po stronie dobrej legislacji. Zdaje się mówić: nawet najlepsze intencje nie mogš usprawiedliwiać złego prawa, bo zgadza się z motywami tej ustawy, ale przynieœć może ona sporo szkód naszemu państwu.

To bardzo sensowna postawa. W dodatku œwiadczšca o doœć dużej odwadze prezydenta. Bowiem może on na tej decyzji głównie stracić. Częœć „prawego sektora” nie daruje mu tego, że po raz kolejny wsadza kij w szprychy rewolucji moralnej „dobrej zmiany”. Czy przeciwnicy PiS dzięki temu gestowi zacznš nagle popierać Dudę i postanowiš na niego zagłosować za dwa lata? Wydaje się to wštpliwe.