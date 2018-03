Równo dwa lata temu Nadia Sawczenko, ukraińska bohaterka, została skazana na 22 lata więzienia przez rosyjski sšd.

Wkrótce stanie przed ukraińskim sšdem, oskarżona o próbę zorganizowania zbrojnego przewrotu we własnym kraju. Najpierw oskarżono jš o to, że chciała wnieœć granaty do budynku parlamentu, a potem – że szykowała atak na Radę Najwyższš i zabójstwo prezydenta oraz deputowanych (przynajmniej większoœci).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ukraina zamarła zdumiona. Jak to możliwe, że bohaterska Nadia, której nie złamało nawet więzienie Putina, zamieszana była w przemyt broni z Donbasu? Gdy w zeszłym tygodniu w parlamencie rozeszła się wieœć o znalezieniu przy niej granatów, podeszło do niej kilku deputowanych, jej starych znajomych z rewolucji na Majdanie, i zapytało: „Nadia, ty tak na poważnie?”.

Bohaterka skandalu (nie pierwszego, ale mogšcego stać się jej ostatnim) niczego jednak nikomu nie tłumaczy. Nie potwierdza i nie zaprzecza, że chciała wnieœć granaty do parlamentu. To samo z oskarżeniami o zawišzanie spisku wœród wojskowych i przygotowywanie ataku na Radę. Jedyne, co mówi, to z niebywale złoœliwš radoœciš wspomina, jak na wieœć o przyniesieniu granatów deputowani zaczęli uciekać: „Nigdy nie widziałam w parlamencie tak wystraszonych oczu! ( ) Tak przyjemnie było uœwiadomić im, że ludzie władzy też sš œmiertelni!”.

Trudno to jednak uznać za jakikolwiek rodzaj programu czy manifestu politycznego. Co najwyżej za wyraz niebywałej frustracji obecnš sytuacjš swego kraju. Ale frustraci nie powinni zajmować się w ogóle politykš, a już szczególnie w krajach dotkniętych takimi nieszczęœciami jak agresja silniejszego sšsiada.

Teraz Sawczenko znów znajdzie się w sšdzie, za klatkš odgradzajšcš oskarżonych od widowni. Tyle że będzie to sšd jej własnej ojczyzny. Sic transit gloria mundi.

Ponura ta historia ma jednak drugie dno. Wewnętrzna sytuacja Ukrainy jest naprawdę tragiczna, jeœli nawet tacy bohaterowie jak Sawczenko występujš przeciw obecnym władzom. Dla tych ostatnich to naprawdę ostatni dzwonek, a właœciwie dzwon na trwogę.