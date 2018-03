Chrabota o degradacjach: Trupi synod i generałowie

Możliwe, że był to jeden z najkoszmarniejszych procesów w historii œwiata.

W styczniu 897 r. papież Stefan VI kazał wydobyć z grobu ciało swego poprzednika, nieżyjšcego od dziewięciu miesięcy Formozusa; ubrać go w szaty papieskie, posadzić na tronie i poddać sšdowi. Sam – jak wspomina kronikarz – osadził się w roli oskarżyciela i sędziego.

Zarzucił mu krzywoprzysięstwo i liczne zbrodnie przeciw ludziom i Koœciołowi. Przez trzy dni przed całym zgromadzeniem biskupów trup Formozusa był przesłuchiwany i poniżany. Miał nawet adwokata, ale ten bał się odezwać. Po wyroku skazujšcym zwłokom Formozusa odcięto trzy palce (którymi błogosławił), a następnie wrzucono je do Tybru. Wydarzenie przeszło do historii Koœcioła jako „trupi synod" i stało się symbolem obsesyjnej nienawiœci i profanacji.

Oczywiœcie, daleko planowanej degradacji byłych generałów stanu wojennego do tamtych wydarzeń, ale trudno zaprzeczyć, że skandal z papieżem Stefanem VI wytyczył pewnš œcieżkę wrażliwoœci w chrzeœcijaństwie, według której nie należy mœcić się na zmarłych, choćby byli zbrodniarzami.

Rozumiem dylemat. I we mnie krew się burzy, kiedy mijam co roku na Powšzkach monumentalne grobowce Bieruta czy Œwierczewskiego, czy słucham zapewnień o patriotyzmie Jaruzelskiego lub Kiszczaka. Byliœmy niewštpliwie ich ofiarami, choć osšd popełnionych zbrodni – by nie dopuœcić do powtórki z „trupiego synodu" – należy zostawić historykom. Także oni winni zrywać pagony, choć tylko symbolicznie, by nie stworzyć precedensu na skalę œwiata; nikt dotšd poœmiertnie nie degradował wrogów politycznych. A byłoby kogo i to za zbrodnie wielokrotnie cięższe od tych, których dokonali członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Tyle z perspektywy wrażliwoœci moralnej. Ale jest jeszcze pragmatyka. Doœć powszechna krytyka tego pomysłu œwiadczy o tym, że ludzie traktujš sprawiedliwoœć nieco inaczej niż jego autorzy. A precedensy lubiš się powtarzać w odwrotnej logice: ofiary stajš się sprawcami, a sprawcy ofiarami. I wypada pamiętać, że po œmierci Stefana VI sprofanowane zwłoki Formozusa w końcu wyłowiono z Tybru i z godnoœciš pochowano.