Prezes Kaczyński pociesza Gowina

W ramach karania Zbigniewa Ziobry za zbytniš samodzielnoœć i ekspansywnoœć oraz zamieszanie z nowelizacjš ustawy o IPN prezes Jarosław Kaczyński poparł reformę szkolnictwa wyższego przygotowanš przez drugiego koalicjanta – wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina.

To opinia, którš można usłyszeć w okolicach Nowogrodzkiej. Kolejna wolta prezesa naraziła co prawda na zdenerwowanie szefa parlamentarnego Klubu PiS Ryszarda Terleckiego, ale widocznie szef partii widział większy polityczny interes w popieraniu Gowina niż we wsłuchiwaniu się w narzekania własnego najbliższego otoczenia.

Być może był to też ze strony prezesa gest pocieszenia po tym, gdy wiceszef Gowinowej partii Porozumienie, wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, zdecydował się przejœć do PiS, by niezwłocznie zostać pełnym ministrem w swoim resorcie. Choć transfer ten był ponoć uzgodniony, bo tylko on dawał szansę na przełamanie pata w sprawie losów resortu cyfryzacji.

Zbigniew Ziobro w tym czasie nie próżnuje. Prokuratura zatrzymuje, konferencje się odbywajš... Ale czy to pomoże jego partii, Solidarnej Polsce, w budowaniu wspólnych list przed wyborami lokalnymi z resztš Zjednoczonej Prawicy? Wštpliwe. Solidarna Polska mogłaby liczyć na pierwsze miejsce na jakiejœ samorzšdowej liœcie wyborczej chyba tylko wtedy, gdyby to sam minister sprawiedliwoœci zechciał zostać gdzieœ marszałkiem albo prezydentem miasta. Bo koalicjanci Prawa i Sprawiedliwoœci nie powinni mieć złudzeń – ich racjš bytu jest trwanie przy Jarosławie Kaczyńskim. Bez niego zostaliby zadziobani przez kolegów z PiS. Sami nie majš za bardzo czego szukać na politycznej scenie, co pokazał niedawny sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Jedyne więc, co można zrobić, to dobrš minę do złej gry: łapać przestępców oraz połykać własny język przy poprawkach w ustawach sšdowych i w reformie szkolnictwa wyższego. Ale gdyby łódŸ zaczęła naprawdę tonšć – pokusa wyskoczenia z niej mogłaby się okazać dla koalicjantów PiS zbyt wielka. Tylko czy jest ktoœ, kto rzuciłby im koło ratunkowe?