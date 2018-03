Michał Szułdrzyński: Polityczne zabawy kajdankami

Bardzo chciałbym uwierzyć w to, że czwartkowe zatrzymanie Jacka K. nie miało nic wspólnego z politykš.

Niestety, posłowie i ministrowie prawicy zrobili wszystko, by trudno było uznać to za zbieg okolicznoœci.

Po pierwsze, do zatrzymania doszło nazajutrz po publikacji najgorszego dla partii rzšdzšcej sondażu od wielu miesięcy. I choć oficjalnie politycy PiS udawali, że badanie jest niewiarygodne, wszyscy zdajš sobie sprawę, że ostatnie tygodnie były dla ich ugrupowania wizerunkowš katastrofš. Po drugie, o wszystkim poinformowali na konferencji prasowej właœnie posłowie PiS. Po trzecie, zatrzymanie byłego wiceministra z rzšdu PO–PSL stało się pretekstem do odgrzania tematu komisji œledczej do spraw nieprawidłowoœci w œcišganiu VAT, do których miało dojœć w ostatnich latach. I wreszcie po czwarte, zarówno CBA, które zatrzymało Jacka K., jak i prokuratura, na której polecenie działało Biuro, znajdujš się pod kontrolš polityków obozu rzšdzšcego.

Powrót do pomysłu komisji vatowskiej może oznaczać, że PiS uznał, iż komisja œledcza wyjaœniajšca aferę Amber Gold wyczerpała już swoje możliwoœci. Piramida finansowa była niewštpliwym skandalem, ale nie udało się złapać za rękę żadnego polityka PO, który przyczyniłby się do kradzieży oszczędnoœci tysięcy Polaków. Komisja wyjaœniajšca oszustwa vatowskie pozwoliłaby zaœ żonglować gigantycznymi sumami, jakie tracił budżet państwa na działalnoœci grup przestępczych. Odwróciłoby to uwagę od dziesištków tysięcy złotych nagród, które wypłacali sobie ministrowie rzšdu PiS.

Szkoda że zatrzymanie byłego wiceministra odbywa się w takich okolicznoœciach. Tym bardziej że tzw. afera hazardowa – tego dotyczy zatrzymanie – którš ujawniliœmy dziewięć lat temu w „Rzeczpospolitej”, nigdy nie została w pełni wyjaœniona. Rzšdzšca wówczas Platforma Obywatelska zrobiła wszystko, by sprawę zamieœć pod dywan, a powołana wówczas komisja œledcza była farsš. Sprawa powinna zostać przeœwietlona, lecz w tych okolicznoœciach można mieć uzasadnione podejrzenia, że PiS nie chodzi wcale o jej wyjaœnienie, lecz o przykrycie własnych problemów.