Michał Szułdrzyński: Poważne konsekwencje niepoważnej polityki

Godnoœciowa polityka zagraniczna, zwana przez rzšdzšcych wstawaniem z kolan, zaprowadziła na naszych oczach Polskę w œlepš uliczkę.

Strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi stały się od kilku tygodni zakładnikiem awantury o nowelizację ustawy o IPN, na którš złożył się polityczny bałagan, niekompetencja polskiej dyplomacji i nieustanne obłaskawianie œrodowisk radykalnych. Nie chcšc cofnšć się ani o krok, rzšd PiS wpakował Polskę w najpoważniejszy kryzys dyplomatyczny od 27 lat, przy którym uruchomienie przez Komisję Europejskš procedury z artykułu 7 traktatu o UE wydaje się błahostkš. Sojusz z Waszyngtonem to dla Polski kwestia geopolitycznego być albo nie być, to gwarancja przynależnoœci do œwiata Zachodu. Czy krytykowana powszechnie na prawicy ustawa o IPN jest warta ceny, jakš jest nasze bezpieczeństwo?

I bez względu na to, czy Amerykanie zamrozili kontakty na wysokim szczeblu z Polskš, czy wyłšcznie zasugerowali takie rozwišzanie dyplomatycznymi kanałami, sprawa wyglšda na bardzo poważnš. Od poczštku polskie władze zachowywały się, jakby nie rozumiały powagi sytuacji. Gdy Departament Stanu słał kolejne oœwiadczenia, Polacy przekonywali, że Amerykanie nie sš dobrze poinformowani. Co gorsza – jak pisałem w połowie lutego – polscy dyplomaci zapewniali Amerykanów, że ustawa o IPN zostanie zmieniona w Senacie, choć kierownictwo PiS podjęło decyzję, by przyjšć jš w niezmienionym kształcie. Mało tego, potem kierujšcy amerykańskš dyplomacjš Rex Tillerson usiłował bezskutecznie dodzwonić się do prezydenta, by uœwiadomić mu konsekwencje nie tylko ograniczenia wolnoœci słowa w sprawie badań nad Holokaustem, ale też popadnięcia w konflikt z kluczowym sojusznikiem USA – Izraelem. Jak możemy oczekiwać poważnego traktowania przez partnera, którego sami nie traktujemy do końca serio?

I choć można liczyć na to, że rzšd amerykański będzie racjonalny – ma przecież w naszym regionie swe interesy – konflikt z Polskš może nadal eskalować i trafić do Kongresu. Obserwujšc obrady polskiego Sejmu, możemy się przekonać, jak łatwo emocje mogš się w parlamencie wymknšć spod kontroli. A wówczas odbudowa relacji transatlantyckich zajšć nam może całe dekady.