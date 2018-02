Start wyborczego maratonu w Polsce

Jak wiadomo, najgorszym politycznym wrogiem nie jest ideowy przeciwnik, tylko ukochany koalicjant.

Dlatego budowanie koalicji przed wyborami samorzšdowymi idzie opornie i napotyka liczne przeszkody. Obóz rzšdzšcy ma łatwiej: cementuje go władza. Ale nawet tak silne spoiwo z poziomu krajowego może nie wystarczyć do sklejenia lokalnych animozji, szczególnie że w dużych miastach tort do podziału jest bardzo atrakcyjny. Mimo to nie spodziewałabym się, że poza naburmuszeniem się Patryka Jakiego na Stanisława Karczewskiego w ramach rywalizacji o Warszawę w obozie Zjednoczonej Prawicy dojdzie do naprawdę poważnych tarć.

Co innego jeœli chodzi o opozycję. Szczególnie tę, która do tej pory w samorzšdach dominowała. Gorszy wynik i strata prezydentów oraz burmistrzów będzie dla Platformy bardzo złym startem wyborczego maratonu. Dlatego ruch prezydenta Gdańska postawił partię Grzegorza Schetyny w niezręcznej sytuacji. Było to widać we wtorek po spotkaniu Pawła Adamowicza ze Sławomirem Neumannem, który miał go przekonać do posłuszeństwa wobec partii i rezygnacji ze startu. Uœmiech gdańskiego włodarza szeroki był jak Wisła wpadajšca do morza, a mina pomorskiego lidera PO – jak po wypiciu soku z cytryny. Bo Adamowicz wie, że zaszachował kolegów. Walczšc z nim, narażajš się na rozbicie liberalnych głosów i utratę własnego bastionu. Oczywiœcie, ulegajšc mu, także tracš miasto, tyle że na jego rzecz, a nie PiS.

Lewica ma niewiele do stracenia, a wiele do wygrania. SLD będzie chciał zmaterializować swojš zwyżkę w sondażach, a Razem, Barbara Nowacka i ruchy miejskie – budować blok socjalny, który powalczy o najmłodszych wyborców, bo do tych, którzy tęsknišc za politykš socjalnš, głosowali na PiS, raczej nie ma szans dotrzeć.

I nie wiadomo tylko, na ile te wyborcze kalkulacje i oczekiwania stanš się ofiarš systemu wyborczego, który w sposób radykalny premiuje duże partie, wypaczajšc sens wyborów proporcjonalnych i zmniejszajšc reprezentatywnoœć władz lokalnych. Ale kto by się tym martwił w obliczu zbliżajšcej się kolejnej wyborczej walki na œmierć i życie