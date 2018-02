Czy nikt nie chce wygrać w Warszawie?

Największym sprzymierzeńcem Rafała Trzaskowskiego w walce o Warszawę stało się ostatnio Prawo i Sprawiedliwoœć, które postanowiło zbudować pomnik ofiar smoleńskich na placu Piłsudskiego.

To prawda, że to dotychczasowy upór Hanny Gronkiewicz-Waltz, by nie upamiętniać tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r., sprawił, że PiS ucieka się teraz do fortelu. Tylko że ten fortel oburzył nawet wielu sympatyków prawicy, o czym może się przekonać każdy, kto œledzi media społecznoœciowe. Wielu niezdecydowanych wyborców może uznać, że skoro PiS, nie majšc władzy w stolicy, „jedzie po bandzie”, to co dopiero będzie się dziać, gdy władzę w stolicy uzyska. Spór o smoleński monument może być jednym z najważniejszych tematów zbliżajšcej się kampanii.

Patrzšc jednak na samš Platformę, może się wydawać, że na zwycięstwie w Warszawie nikomu szczególnie nie zależy, no może poza samym Rafałem Trzaskowskim. Ale jak zauważył lider SLD Włodzimierz Czarzasty – młody polityk wcišż nie przekonał warszawiaków, dlaczego majš zagłosować akurat na niego. Być może to za surowa ocena, faktem jednak jest, że rozmawiajšc z politykami PO, można odnieœć wrażenie, że uważajš, iż Warszawa się im po prostu należy (podobne przekonanie towarzyszyło trzy lata temu kandydujšcemu na prezydenta Bronisławowi Komorowskiemu).

Do tego władze PO chyba nie do końca rozumiejš, dlaczego największej partii opozycyjnej ufa mniej niż 20 proc. wyborców. Platformie wcišż nie udało się zerwać z wizerunkiem ugrupowania, za którego rzšdów dochodziło do wielkich afer. Choć Grzegorz Schetyna zapowiedział walkę o odzyskanie zaufania Polaków, przez ostatnie dwa lata PO zajmowała się głównie opowiadaniem o strasznym PiS... W efekcie tego poparcie dla tej partii wynosi dziœ kilkanaœcie procent, a dla PiS – niemal 50.

Jeœli Platforma nie zmieni swej strategii, to Trzaskowski zapłaci rachunek za 12 lat rzšdów Gronkiewicz-Waltz w stolicy. A PO ponownie odpowie za błędy, które popełniła podczas oœmiu lat rzšdów w Polsce.