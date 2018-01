Neonaziści to wyzwanie dla władzy

Po tym, co pokazał „Superwizjer” TVN, można nazwać polskich neonazistów nielicznš gromadkš ignorantów i wariatów.

Można rwać włosy z głowy w zdziwieniu, że przedstawiciele narodu, który pierwszy padł ofiarš militarnej agresji hitleryzmu i złożył bezprecedensowš daninę krwi, potrafiš podnosić rękę w nazistowskim pozdrowieniu na czeœć arcyzbrodniarza, którym był wódz III Rzeszy.

Można prócz obezwładniajšcej głupoty doszukiwać się w ich aktywnoœci zaczynu metafizycznego zła, które zanim się rozleje, przechodzi przez stadium embrionalne i właœnie wtedy winno być wybite z głów i uczciwie osšdzone, o czym po doœwiadczeniach zeszłego wieku œwietnie wiemy. Można na koniec pytać, ile jeszcze razy musi się powtórzyć dramatyczny mechanizm zbrodni, byœmy jako ludzie nauczyli się go zawczasu diagnozować.

Po 70 latach od Norymbergi i setkach tysięcy ksišżek i publikacji powinniœmy być mšdrzejsi. A jednak nie jesteœmy. Zbywamy sprawę wzruszeniem ramion, głupkowatym uœmiechem. Roztapia się jak niegroŸne szaleństwo w licznych skoroszytach biur i prokuratur, tych i innych resortów. Przepada w głębokich szufladach. W niemrawym ministerialnym paplaniu.

Zatem teraz nie o tym, co można, lecz o tym, co trzeba, i niech zabrzmi to jak oskarżenie wobec poprzedniej i obecnej władzy, wszystkich, którzy lekceważyli polskich nazistów. Trzeba działać w zgodzie z rozumem, moralnoœciš i polskim prawem. Zakazy egzekwować z całš surowoœciš. Przeœledzić łańcuch powišzań ludzi Dumy i Nowoczesnoœci, różnych Sitasów z Lanusznymi i ich sejmowymi patronami, Winnickimi i innymi, którzy żerujš na liberalnym państwie i pod parasolem demokracji budujš dla niej zagrożenie.

Ale przede wszystkim trzeba w tej sprawie wyzbyć się skrupułów, politykierstwa, albo naiwnej wiary, że to tylko igraszka, wygłupy jakichœ kiboli czy niemšdrej młodzieży. Z całš premedytacjš karać za propagowanie złowieszczych symboli komunizmu i narodowego socjalizmu. Czy to w internecie, czy na plenerowych koncertach muzycznych. Pokazać, że wszyscy solidarnie jesteœmy przeciw, zanim narodzi się polski Breivik i zanim zacznie mordować.

Pamiętam, jaki przeżyłem ćwierć wieku temu wstrzšs przy lekturze „Eichmanna w Jerozolimie ” Hannah Arendt. Tak, zło może być banalne. Albo – co pokazali dziennikarze TVN – groteskowe. Różne może wkładać maski, a jednak nie zmieni swej natury, wcišż będzie złem. Czy panowie to wiecie? Ministrowie polskiego rzšdu? Mariuszu Błaszczaku, Zbigniewie Ziobro, Joachimie Brudziński? Czekamy na dowody. Czekamy na poważne potraktowanie sprawy.

I jeszcze jedno na koniec. Podziękowania. W dobie fake newsów i tzw. postprawdy reporterzy TVN udowodnili, jak głęboki sens ma dziennikarstwo i wszystko, co powinno za nim stać: odwaga, bezkompromisowoœć, szacunek dla prawdy. Pokazaliœcie, że nasz zawód wcišż ma sens. To bezcenne.