Zuzanna Dąbrowska: Platforma Obywatelska prowadzi w sondażu

Poparcie dla PO wzrosło od ostatniego badania o trzy punkty i wynosi 31 proc. Drugie na podium PiS ma takie same wskazania jak miesiąc wcześniej – 29 proc., ruch Kukiz'15 także stoi w miejscu z 10-proc. poparciem, SLD ze spadkiem o dwa punkty notuje wynik 6-proc., a Nowoczesna może liczyć zaledwie na wynik utrzymujący ją na progu wyborczym – 5 proc.

Platforma prowadzi po raz pierwszy w tej kadencji. Inne badania opinii, także te realizowane przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej", wskazują na zwyżkową tendencję PO. Zmiana na pozycji lidera ma wymiar symboliczny: do tej pory PiS z pełnym przekonaniem mogło się powoływać nie tylko na legitymację do rządzenia w postaci wygranych wyborów, ale i na swoją niesłabnąca popularność w sondażach. Teraz będzie to trudniejsze, choć 29 proc. poparcia to wciąż bardzo dobry wynik. Jednak oddanie żółtej koszulki lidera może wpłynąć na morale ekipy kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie umocnić przekonania tych wyborców, którzy są krytyczni wobec partii rządzącej.

Sondażowa zadyszka PiS to dobra wiadomość dla PO, ale niekoniecznie dla całej opozycji. Reszta partii bowiem, według badania Kantar, stoi w miejscu albo traci. Pod progiem znalazło się np. PSL, które jest dla Platformy wygodnym potencjalnym koalicjantem. Osłabienie Nowoczesnej, choć przysparza punktów PO, stawia pod znakiem zapytania możliwość zawiązania w przyszłym Sejmie koalicji. Pozostaje SLD.

Prawo i Sprawiedliwość jest w kryzysie, to jasne. Po przegranej na szczycie UE, po sprawach Misiewicza, Berczyńskiego, napięciu na linii prezydent – szef MON i konflikcie w samym rządzie Beaty Szydło, po krytycznych wypowiedziach minister Anny Streżyńskiej partii Kaczyńskiego potrzebne jest szybkie przegrupowanie sił, a przede wszystkim nowe pomysły, które przesłonią wizerunkowe wpadki. Czy takim impulsem będzie pielęgnowanie cnót „dyscypliny, lojalności, pracy i pokory", czego domagała się premier Szydło od swoich ministrów podczas środowej nadzwyczajnej narady, która miała doprowadzić do zwarcia szeregów? Wątpliwe.