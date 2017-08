Huragan Harvey w USA: Woda za 42 dolary

Foto: Twitter

Sklep sieci "Best Buy" z Cypress, miasta położonego ok. 50 km od walczącego ze skutkami intensywnych opadów Houston, w którym tysiące osób musiały opuścić swoje domy, sprzedawał pakowaną po 24 butelki wodę za 43 dolary (ok. 170 zł), podczas gdy woda pakowana po 12 butelek kosztowała aż 29 dolarów (ok. 115 zł).