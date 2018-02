Pocišg pasażerski amerykańskiego operatora Amtrak zderzył się z pocišgiem towarowym CSX na obrzeżach stolicy Karoliny Południowej. W wypadku zginęły co najmniej dwie osoby, a 70 zostało rannych.

Pocišg pasażerski jechał z Nowego Jorku do Miami. Do zderzenia doszło w miasteczku Cayce, na obrzeżach stolicy stanu ok. 2:35 w nocy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do lokalnych szpitali trafiło co najmniej 70 osób. Częœć z nich jest lekko rannych (ma zadrapania i potłuczenia), ale sš też osoby ze złamaniami - poinformowała policja.

PrzewoŸnik podał, że w wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa i niektóre wagony. Pocišgiem jechało 139 osób i 8 członków załogi.

W wyniku wypadku doszło do wycieku paliwa z pocišgu CSX.