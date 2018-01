Awaryjne lądowanie na Okęciu przez problem z podwoziem

W samolocie Bombardier, lecšcym z Krakowa do Warszawy w trakcie lšdowania złożyła się przednia goleń podwozia. Maszyna wylšdowała na lotnisku, nie ma ofiar. Samolot usunięto już z pasa startowego, trwa uprzštanie odłamków.

Samolotem podróżowało 59 pasażerów i 4 członków załogi. Władze lotniska Okęcie zapewniajš, że nikt nie został ranny. Według informacji radia RDC pasażerowie zostali przewiezieni z samolotu do salonu VIP. - Pracujemy teraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT po pierwsze nad tym, żeby zapewnić odpowiedniš opiekę pasażerom rejsu, który wylšdował awaryjnie - powiedział w rozmowie z TVN24 Adrian Kubicki, rzecznik LOT.

Warszawskie lotnisko będzie zamknięte co najmniej do godz. 23.30. - Nie spodziewamy się, abyœmy mówili tutaj o jakichœ znaczšcych uszkodzeniach, ale oczywiœcie zanim jakikolwiek samolot wystartuje z lotniska Chopina, musi być wszystko dokładnie sprawdzone i musimy mieć pewnoœć, że dalsze operację będš wykonywane bezpiecznie - wyjaœnił rzecznik.

Wyjaœniajšc okolicznoœci zdarzenia Kubicki poinformował, że załoga w trakcie lotu otrzymała sygnalizację o możliwej awarii zabezpieczenia podwozia, w zwišzku z czym była w stanie odpowiednio przygotować się do lšdowania.

- To podwozie się wysunęło, ale problem nastšpił z jego zablokowaniem, czyli stało się dokładnie to, co wskazał system - ta goleń podwozia po prostu po przyziemieniu schowała się z powrotem w głšb kadłuba. Przednia częœć kadłuba samolotu się otarła o pas startowy i w taki sposób samolot zatrzymał się na pasie - mówił Kubicki.

Rzecznik nie potwierdził nieoficjalnych informacji, jakoby w tym samolocie podobny problem wystšpił dwa dni temu, w czasie lotu do Kijowa. - Na ten moment nie potrafię tego potwierdzić - powiedział.

Samoloty do Warszawy przekierowywane sš aktualnie na inne lotniska.

Prosimy œledzić nasze komunikaty. @ChopinAirport nie decyduje gdzie lšdujš samoloty przekierowane z Warszawy w czasie zamknięcia lotniska. — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) 10 stycznia 2018

Na lotnisku ma pojawić się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Samolot, który lšdował na Okęciu, to Bombardier Dash-8 Q400 o numerze rejestracyjnym SP-EQG. Pierwszy lot odbył w 2012 roku.