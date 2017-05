Gosiewska: Tusk przybijał żółwiki z Putinem

Czy po kolejnych ekshumacjach ma pani poczucie, że państwo polskie zdało egzamin po katastrofie smoleńskiej?

Beata Gosiewska, eurodeputowana PiS do Parlamentu Europejskiego: Tak twierdził Tusk. My już bardzo szybko po katastrofie smoleńskiej wiedzieliśmy, że na państwo polskie rządzone przez PO w zasadzie nie możemy liczyć.

W jakich przypadkach?

Wtedy myślałam, że to nieudolność organów państwa i bałagan. Z perspektywy czasu wiem, że jedynym celem rządu Donalda Tuska było zamiecenie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej pod dywan. Zatarcie śladów, mataczenie, tak żebyśmy nigdy nie dowiedzieli się co stało się w Smoleńsku. Pamiętam zadowolenie i wzruszenie ramion Tuska, który powiedział, że państwo zdało egzamin. Wyjaśnienie przyczyn tzw. katastrofy smoleńskiej przekazał Putinowi twierdząc, że nie ma powodu aby nie ufać Rosji. My, którzy zadawaliśmy rządzącym pytania, byliśmy ośmieszani przez mainstremowe media i wtedy rządzących. Bandzie zdrajców z PO, która doprowadziła do katastrofy smoleńskiej i mataczyła, żeby to ukryć, trudnych pytań nikt nie zadawał.

Nie da się zamieść katastrofy smoleńskiej pod dywan.

Tusk i PO zamiatali prawdę o katastrofie smoleńskiej pod dywan. Minister Sikorski już w chwilę po katastrofie dzwonił do prezesa Kaczyńskiego wyrokując, że to był błąd pilotów. I o to chodziło!

O co?

O obciążenie winą za katastrofę tych, którzy wsiedli do samolotu z delegacją prezydencką i odsunięcie od rządu Donalda Tuska podejrzenia o przyczynienie się do katastrofy. Później atakowano jeszcze pilotów JAK-a i w niewyjaśnionych okolicznościach ginęły osoby, które mogły znać prawdę o katastrofie smoleńskiej. Ludzie po katastrofie smoleńskiej nagle popełniali samobójstwa, jak gen. Petelicki, który wcześniej atakował rząd Tuska za Smoleńsk. Listę "seryjnego samobójcy" można znaleźć w sieci.

Nie ma pani dowodów na potwierdzenie swoich mocnych hipotez.

Nie jest możliwe, żeby katastrofa smoleńska była zwykłym wypadkiem lotniczym. Odliczenia kończą się na kilkunastu metrach nad poziomem ziemi. Ten samolot mógł mieć twarde lądowanie. On nie mógł rozpaść się na kilkadziesiąt tysięcy drobnych elementów.

Eksperci lotniczy twierdzą, że mógł.

Tylko potężny wybuch mógł doprowadzić do takich zniszczeń konstrukcji samolotu. Nic nie wskazuje na to, że 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiej doszło do normalnego wypadku lotniczego.

Komisja Millera twierdzi inaczej i w swoim raporcie wskazała m.in. na błędy pilotów i kontrolerów rosyjskiej wieży.

Pan Miller, który wcześniej pełnił funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie zna się na katastrofach lotniczych. Jego zachowanie, jako szefa komisji, było wyreżyserowanym aktorstwem. Ten samolot został zniszczony w powietrzu w wyniku eksplozji. Raport Millera nijak ma się do prawdy. Jeśli Tusk i Kopacz kłamali, to równie dobrze komisja Millera mogła kłamać sporządzając raport.

Z pani słów wynika, że prezydent RP Lech Kaczyński, pani mąż Przemysław Gosiewski i pozostali członkowie delegacji prezydenckiej zostali zamordowani pod Smoleńskiem.

I tak uważam. Patrząc na Tuska i polityków PO ówcześnie rządzących, widzę twarze morderców mojego męża i elity polskiej, która zginęła w Smoleńsku.

Czy ma pani dowody na tak mocne oskarżenia?

To Donald Tusk, jako premier, miał obowiązek nam pokrzywdzonym i polskiemu społeczeństwu przedłożyć dowody na swoją niewinność i wyjaśnić przyczyny katastrofy. To ludzie związani z PO kłamią i mataczą ws. katastrofy smoleńskiej od siedmiu lat. Nie zamieniajmy ról. Jako osoba pokrzywdzona mam prawo, po siedmiu latach, wyciągać wnioski i wyrażać swoje opinie.

Dlaczego politycy PO chcieliby zamordować prezydenta Kaczyńskiego, pani męża i delegację smoleńską?

Proszę zapytać o to Donalda Tuska, który ściskał się i przybijał żółwiki z Putinem obok leżących w smoleńskim błocie ciał naszych bliskich i pani Kopacz, która kłamała ws. identyfikacji i sekcji.

Putin pomógł Tuskowi wstać i złożył kondolencja, a Ewa Kopacz przyznała, że była okłamywana przez Rosjan.

Tusk przybił żółwika z Putinem po katastrofie smoleńskiej, co widzieliśmy na zdjęciach. Obaj byli zadowoleni z tego co się wydarzyło. Nie potrafili ukryć swojej radości, na co wskazywały też zeznania świadków, którzy byli na miejscu. A Ewa Kopacz kłamała, kłamie i pytanie jak długo jeszcze będzie kłamać. To ona przekazała nam, że nie można otwierać trumien.

Czy pani i inne rodziny domagaliście się otwarcia trumien?

Były rodziny, które się tego domagały. Trumna z ciałem męża pani Magdaleny Merty była w jej domu. Chciała ją otworzyć, ale jej nie pozwolono. Oni wiedzieli co jest w tych trumnach, dlatego zakazali ich otwierania. Prokuratura miała obowiązek wykonać sekcje w Polsce. Kolejne ekshumacje pokażą dalsze nieprawidłowości, za które ekipa PO powinna odpowiedzieć. Celowo bezczeszczono zwłoki, za co powinna odpowiedzieć karnie przynajmniej Ewa Kopacz.

Czego dzisiaj pani się spodziewa?

Powinna odpowiedzieć karnie za zbezczeszczenie zwłok w Rosji, bo to co znaleziono teraz w trumnach jest niewyobrażalnym barbarzyństwem. Ewa Kopacz dopuściła się przestępstwa za co została nagrodzona funkcją marszałka Sejmu i funkcją szefa rządu. Ludzie, którzy dopuścili się barbarzyństwa pod Smoleńskiem powinni zostać wykluczeni z życia publicznego i osądzeni. Donald Tusk przyjął taką wersję wyjaśniania katastrofy smoleńskiej od strony prawnej, która uniemożliwia dojście do prawdy i odwołanie się do instytucji zewnętrznych. Dlaczego nie poprosił o pomoc struktur UE i NATO, a obdarzył zaufaniem Rosję Putina? Przed 2010 rokiem Tusk pałał nienawiścią do prezydenta Kaczyńskiego. Podobnie jak cała PO. Wysocy urzędnicy kancelarii premiera Tuska spotykali się w knajpach przed katastrofą z przedstawicielami KGB. Tak zachowują się pospolici przestępcy, a nie politycy w demokratycznym państwie.

Pani zakłada, że do katastrofy smoleńskiej mogła przyczynić się strona rosyjska?

To niewykluczone, o czym świadczy sposób sprowadzania samolotu. Do dziś nie rozumiem, jak Tusk dopuszczając się tak haniebnych czynów, może szefować Radzie Europejskiej. Dla mnie to niezwykle przykre, kiedy Tusk przychodzi do PE i jest traktowany jako szanowany polityk. On dopuścił się czynów, których dopuszczają się pospolici przestępcy. Tusk powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Ma pani przekonanie, że za rządów PiS uda się skazać Donalda Tuska, Ewę Kopacz i inne osoby związane z PO, odpowiedzialne wg pani za katastrofę smoleńską?

Mam taką nadzieję. Minęło już siedem lat. Część przestępstw już się przedawniła. Smutne jest to, że po katastrofie smoleńskiej zamiast odpowiadać ,przestępcy robili zawrotne kariery.

Czy państwo polskie powinno wypłacać rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej zadośćuczynienia

Zasady wypłaty zadośćuczynień regulują przepisy prawa. W każdym cywilizowanym państwie ofiary katastrof traktowane są z szacunkiem, a rodziny otaczane troską i opieką państwa. W Polsce po katastrofie smoleńskiej, sprzyjające PO mainstreamowe media i tabloidy upokarzają ofiary ich dzieci i rodziny opisując jako osoby pazerne, które zarabiają na śmierci bliskich. Medialne ataki, tzw. Psychologia wstydu, na rodziny ofiar katastrofy to kolejny element barbarzyństwa nigdy wcześniej niespotykany w naszej kulturze, mający na celu upokorzenie i zastraszenie.