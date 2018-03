Lasek: rejestrator, o którym mówi Macierewicz, to nie przełom

Dr Maciej Lasek uważa, że znaleziony rejestrator K3-63 nie ma żadnego znaczenia dla wyjaœnienia okolicznoœci tragedii pod Smoleńskiem.

W pištek Antoni Macierewicz, szef podkomisji do zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku stwierdził, że na zdjęciu znalazł rejestrator lotu K3-63, który jest jednym z "najważniejszych materialnych dowodów" ukrytych przez Rosjan, bo nie można go sfałszować.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tymczasem zdaniem dr. inż Macieja Laska, byłego przewodniczšcego Komisji Badania Wypadków Lotniczych o niczym to nie œwiadczy. – Urzšdzenie to rejestruje tylko – rysikiem na taœmie pokrytej emulsjš – wysokoœć, prędkoœć i przyspieszenie. To bardzo nieprecyzyjne urzšdzenie z lat 60. – zaznacza w rozmowie z "Rzeczpospolitš" dr Maciej Lasek.

Wszystkie te parametry i wiele innych, niezbędnych z punktu widzenia wyjaœnienia przyczyn katastrofy, zapisane zostały z dużo większš dokładnoœciš w czarnych skrzynkach, w tym w polskim cyfrowym rejestratorze ATM-QAR.

Zdaniem Macieja Laska Macierewicz myli pojęcia, mówišc, że jego podkomisja przedstawi raport techniczny, co sugeruje, że potem będzie kolejny. – W rzeczywistoœci raport techniczny to wynik pracy każdej komisji badajšcej wypadki lotnicze, w którym zawarte sš przyczyny wypadku i zalecenia profilaktyczne. Nie wskazuje on winnych katastrofy i nie ma znaczenia z punktu widzenia prawa karnego – tłumaczy ekspert. – Taki raport stworzyła już komisja Millera – dodaje.

To wszystko oznacza, że zespół Macierewicza w dużym stopniu dubluje prace poprzedników. – To, że ogłoszenie raportu końcowego odsuwane jest w czasie, œwiadczy, że podkomisja nie zrobiła nic – stwierdza dr Lasek. Jego zdaniem tworzony na zlecenie podkomisji skan modelu samolotu w 3D "będzie służył do tego, aby w komputerowym modelu umieszczać w różnych miejscach kolejne materiały wybuchowe i obserwować rozpad szczštków – czyli będš dopasowywać liczbę i miejsca wybuchów do zakładanej przez nich tezy".

- Chodzi o to, aby za wszelkš cenę próbować udowodnić tezę o zamachu i podłożeniu materiału wybuchowego – dodaje Lasek.

Jego zdaniem przedłużanie prac podkomisji w nieskończonoœć działa na szkodę œledztwa i powoduje, że Rosjanie szybko nie oddadzš nam wraku samolotu, a prezentowane przez podkomisję tezy uderzajš w wizerunek Polski.