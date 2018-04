Wassermann: Prowadziłabym inną politykę informacyjną

Nigdy nie zapomnę Antoniemu Macierewiczowi, ile zrobił w sprawie katastrofy smoleńskiej - powiedziała w "Jeden na jeden" Małgorzata Wassermann. Przyznała jednak, że prowadziłaby "innš politykę informacyjnš".

- Mam ogromny szacunek do tego, co zrobili i co robiš cały czas - mówiła o członkach podkomisji smoleńskiej córka Zbigniewa Wassermanna, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej. Dodała, że czeka na wyniki prowadzonych za granicš "na ogromnš skalę" badań dotyczšcych przyczyn katastrofy.

Wassermann podkreœliła, że Antoni Macierewicz poœwięcił badaniu tej sprawy dużš częœć życia i sił.

- Pamiętam, jak było nam bardzo ciężko, pamiętam jak kłamstwo było wszechobecne, bo dzisiaj już jednak jest wiele miejsc, gdzie można powiedzieć spokojnie, jak te badania przebiegajš, na jakim sš etapie i ja mu nigdy nie zapomnę, ile dla tej sprawy zrobił - mówiła.

Oceniła też, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie jest zawiedziony wynikami prac Macierewicza, tym, że wbrew zapowiedziom nie przedstawił w ósmš rocznicę katastrofy raportu dotyczšcego przyczyn katastrofy.

- Gdybyœcie państwo wiedzieli, jak te prace wyglšdajš, jak postępujš, jak bardzo sš zaawansowane i jak bardzo trudno było pozyskać tych fachowców, przekonać ich, podpisać z nimi umowy, tobyœcie wiedzieli, że to jest na razie krótki okres czasu co do warunków, w których my pracujemy - powiedziała.

Małgorzata Wassermann podkreœliła, że w pełni ufa Antoniemu Macierewiczowi, choć, gdyby to ona prowadziła tę sprawę, być może "prowadziłaby innš politykę informacyjnš".