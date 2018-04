Andrzej Duda: Krzyczałem "szukajcie prezydenta"

Prezydent Andrzej Duda przy okazji zbliżajšcej się 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej wspomina wydarzenia tamtych dni.

Andrzej Duda w rozmowie z portalem Onet.pl mówił m.in. o tym, jak bardzo 10 kwietnia 2010 roku zmienił jego życie. - Do tamtego momentu uważałem, że nie jestem politykiem, a jestem prawnikiem. Po odejœciu z ministerstwa sprawiedliwoœci i rozpoczęciu współpracy z prezydentem Lechem Kaczyńskim, również zajmowałem się kwestiami legislacyjnymi. Pamiętam, że prezydent mówił, że jestem jego "głównym prawnikiem". Po 10 kwietnia miałem poczucie, że sprawy Polski muszš być prowadzone dalej, że muszę się zaangażować politycznie. Tak się stało - powiedział prezydent.

Pytany o najtrudniejszy moment, Andrzej Duda odpowiedział, że było to przyjęcie do wiadomoœci, że katastrofy nikt nie przeżył.

- To się stało w czasie mojej rozmowy telefonicznej z Jackiem Sasinem, który był na miejscu. On do mnie powiedział: Andrzej, samolot jest po prostu w strzępach, rozpadł się na strzępy, tego nikt nie przeżył, wszyscy zginęli. Wtedy sobie uœwiadomiłem: „mój Boże, jak to się mogło stać” - powiedział prezydent.

- Jacek Sasin był na miejscu katastrofy. Ja wtedy krzyczałem: "Jacek, szukajcie prezydenta" - dodał.

Odsłonięcie tablicy w Sejmie

Andrzej Duda uczestniczył dziœ w Sejmie w uroczystoœci odsłonięcia tablicy upamiętniajšcej prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- Prezydent Lech Kaczyński przez całe swe polityczne życie zabiegał o Polskę silnš, suwerennš, solidarnš, takš w której wszyscy sš równo traktowani, w której zwycięża uczciwoœć i w której nie ma miejsca na cynizm i draństwo - powiedział prezydent.

W uroczystoœci brali udział również m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.