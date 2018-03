Sasin: To rodziny odsłonią pomnik ofiar katastrofy

Sasin: To rodziny odsłoniš pomnik ofiar katastrofy Fotorzepa/ Jerzy Dudek

To rodziny sš najbardziej powołane do tego, by być w centrum zainteresowania tego dnia - mówił Jacek Sasin o planowanym na 10 kwietnia odsłonięciu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. - Jeœli tego dnia wystšpi Jarosław Kaczyński, to nie jako polityk, ale jako przedstawiciel rodzin - zapewnił Sasin.