Antoni Macierewicz krytykuje TVP i Polskie Radio

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz skrytykował media publiczne za milczenie w sprawie "prawdy o Smoleńsku". Jego zdaniem w TVP i Polskim Radiu zdarzajš się tylko "sporadyczne wypadki, kiedy się mówi o dramacie smoleńskim".

Macierewicz komentował sondaż dla rp.pl, w którym zapytaliœmy, czy powodem katastrofy Tu-154 było zderzenie z brzozš. Respondenci sš podzieleni w sprawie przyczyn katastrofy w Smoleńsku na dwie równe grupy: tych, którzy wierzš, że przyczyniło się do tego zderzenie z brzozš oraz tych, którzy w to nie wierzš (po 36 proc.) - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Blisko trzech na dziesięciu badanych nie umie zajšć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

- Ten sondaż pokazuje, jak silny jest naród polski, jak silna jest normalnoœć, jak silne jest zrozumienie, jak straszliwym dramatem była sprawa Smoleńska, i jak absurdalnymi argumentami posługiwali się - i posługujš wcišż - ci, którzy prawdę o Smoleńsku zwalczajš - ocenił wyniki badania Antoni Macierewicz.

Minister dodał, że wyjaœnienie katastrofy smoleńskiej jest "prawdziwš polskš racjš stanu". - Jeżeli dopuœcimy do zaniechania wyjaœnienia sprawy smoleńskiej to w istocie zgodzimy się na to, iż Polska niepodległoœć będzie nieustannie kwestionowana - ocenił.

- Tak jak Polacy nigdy nie wyrzekli się w okresie zaborów niepodległoœci, tak samo dzisiaj nigdy nie wolno nam się wyrzec przywrócenia prawdy o dramacie smoleńskim. To naprawdę jest olbrzymie wyzwanie i olbrzymi obowišzek, który na nas wszystkich cišży - mówił szef resortu obrony w rozmowie w TV Republika.

Zdaniem Macierewicza sondaż "dotyczy tezy, która była z nieprawdopodobnš bezwzględnoœciš forsowana przez wiele lat, która była wręcz przedstawiana jako polska racja stanu i równoczeœnie jako symbol normalnoœci, symbol zdrowia, symbol akceptacji normalnego porzšdku œwiatowego". - Wszyscy, którzy mieli odmienne zdanie, byli traktowani jako wyrzutki społeczne, jako ludzie, z którymi nie warto, nie można rozmawiać, i którzy albo sš szaleńcami, albo sš ludŸmi, którzy chcš doprowadzić do wywrócenia porzšdku œwiatowego, narażenia Polski na zniszczenie etc. - przekonywał.

- Te tezy nadal sš forsowane zarówno przez dużš, dominujšcš niestety wcišż, częœć mediów przy - poza TV Republika - w zasadzie milczeniu mediów publicznych - zauważył. - Muszę powiedzieć to z przykroœciš, ale informacji na temat prawdy o Smoleńsku w mediach publicznych ukazuje się jak na lekarstwo - mówił minister.

Zapowiedział, że na rocznicę katastrofy gotowy będzie raport techniczny podkomisji badajšcej to zdarzenie.