Maciej Lasek: Dr Nowaczyk nawet nie pracował obok takiej firmy, która zajmowała się lotnictwem

- Nie jest to żaden powód do satysfakcji - ocenił dymisję dra Wacława Berczyńskiego były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek. - W zasadzie cała ta podkomisja, powołanie tej podkomisji do ponownego zbadania tej katastrofy - można powiedzieć - mija się z celem. Prawie półtora roku pracy pokazują, że do niczego ta podkomisja nie doszła - ocenił w TVN24.