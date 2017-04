Giertych: Nie śledzę zmian w cyrkach

Szef MON Antoni Macierewicz przyjął dymisję dr. Wacława Berczyńskiego z kierowania podkomisją do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.

- Wacław Berczyński nadal pozostanie członkiem podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, ale nie będzie wykonywał funkcji administracyjno-reprezentacyjnych - poinformował później Macierewicz.

- To, co utkwiło nam wszystkim w pamięci z prac podkomisji, to koncepcja samochodu, na samochodzie brzoza i ten TU-154M, który pozostał w zderzeniu z tą brzozą. Mi się to kojarzy z cyrkiem, nie z eksperymentem, przy całym szacunku i powadze katastrofy, która stanowiła początek kariery pana Berczyńskiego - mówił w Polsat News Roman Giertych.

- Wydaje mi się, że po ogłoszeniu ostatnio informacji, że mieliśmy do czynienia z wybuchem, tu się okazała cała niepowaga tego przedsięwzięcia - ocenił.

Gość programu mówił również o przesłuchaniu Donalda Tuska w prokuraturze w Warszawie. - Istota tego postępowania wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z poważnym śledztwem, tylko ze śledztwem motywowanym politycznie - mówił pełnomocnik szefa Rady Europejskiej.

Więcej: Polsat News