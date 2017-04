Stanisław Pięta: Stosunek Rosji do ofiar ze Smoleńska? Dogłębna pogarda

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- To, że prokuratura polska, w ramach śledztwa, które prowadziła, nie zarządziła sekcji zwłok po przywozie trumień do kraju, jest skandalicznym zaniedbaniem, złamaniem procedur i przestępstwem - uważa Stanisław Pięta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do ekshumacji ofiar katastrofy w Smoleńsku.