Jak dbać o zadowolenie pracowników

1. Respektuj czas

Zarówno ten prywatny, jak i służbowy. Nikt nie lubi robić dwa razy tych samych rzeczy, wprowadzać dużych poprawek spowodowanych niedokładnym briefem czy nieuwagą przełożonego. Zanim w dzień wolny swojego pracownika zdecydujesz się wykonać do niego telefon, zastanów się dwa razy, czy sprawa faktycznie nie może poczekać lub nie da się jej rozwiązać bez angażowania danej osoby. Nie dzwoń w czasie urlopu, kontaktuj się z pracownikiem jedynie w wyjątkowych przypadkach, które wymagają jego specjalistycznej wiedzy.

2. Celebruj święta

Każdy lubi dostawać prezenty. Nie chodzi o wartość materialną, ale o miły gest i pamięć. Drobne upominki na Boże Narodzenie czy Wielkanoc nie spowodują uszczerbku w firmowych finansach, a przyczyniając się do wzrostu zadowolenia wśród pracowników, wręcz przełożą się na ich poprawę. Wewnątrz działów czy teamów warto także uczcić takie okazje, jak urodziny czy ślub. Nie zawsze musi to być prezent od firmy. Pracownik poczuje się także doceniony, gdy usłyszy miłe życzenia czy gratulacje z okazji zmiany stanu cywilnego lub narodzin dziecka. Równie pozytywne jest np. inicjowanie grupowych składek na upominki lub pieczenia tortów na zmianę. Należy pamiętać, że taka forma celebracji jest raczej wynikową atmosfery w zespole, nie można jej odgórnie narzucić.

3. Autonomia i niezależność

Możliwość wykazania się, zaprezentowania własnych pomysłów i wypróbowania swoich sił w nowych obszarach wpływa na zaangażowanie w wykonywaną pracę. Naukowcy z Uniwersytetu Cornella zbadali 320 małych biznesów, z których połowa dawała autonomię swoim pracownikom, a połowa stosowała odgórne polecenia. Firmy, które tworzyły środowiska autonomiczne miały o jedną trzecią większe obroty niż firmy nastawione na kontrolę. Zatem warto pozwolić pracownikom zagospodarować np. 20 proc. swojego czasu na własne projekty, które związane są z biznesem. Takie działanie wyzwoli w nich kreatywność i pozwoli na oderwanie się od obecnych obowiązków. Następnie warto zorganizować wspólne spotkanie, aby każdy podzielił się nowym pomysłem.

4. Poczucie bezpieczeństwa

Pracownik nie powinien się czuć zdany wyłącznie na siebie. Musi wiedzieć, że ma za sobą solidne wsparcie (w postaci zespołu, menedżera), na które może liczyć. Zadaniem szefa jest nie tylko służenie pomocą poprzez własne doświadczenie i umiejętności, ale także stworzenie takiej atmosfery i systemu pracy, w których pracownik będzie czuł się bezpiecznie. Chęć skonsultowania swoich wątpliwości, nie powinna zostać odebrana jako brak kompetencji w danym zakresie. Co więcej obowiązkiem pracodawcy jest również regularne komunikowanie się z pracownikami, zarówno co do pozytywnych zmian w firmie, jak i negatywnych decyzji wpływających na zespół. Żaden pracownik nie chciałby się dowiedzieć o redukcji zatrudnienia z mediów lub plotek krążących po firmie.

5. Przestrzeń pracy

Według badań opublikowanych na portalu hacernoon.com 54 proc. pracowników z najlepszymi wynikami uważa swoją przestrzeń pracy za zbyt rozpraszającą, a 58 proc. tej samej grupy pracowników uważa ją za zbyt głośną. Open space'y zyskały popularność ze względu na łatwość komunikacji i współpracy w zespołach projektowych. W takich przestrzeniach świetnie poradzą sobie osoby, które lubią ciągły kontakt z innymi ludźmi, energiczne konsultowanie pomysłów czy burze mózgów. Jednak w takim środowisku dużo gorzej sprawdzą się introwertycy, potrzebujący ciszy i skupienia do efektywnej pracy. Dlatego warto wysłuchać potrzeb swoich pracowników i przydzielić im takie miejsca pracy, które będą dopasowane do ich osobowości.

6. Opieka zdrowotna

95 proc. specjalistów HR uważa opiekę zdrowotną za jeden z najważniejszych benefitów dla pracowników (shrm.org). Pracownicy mogą docenić nie tylko opiekę prywatnych przychodni medycznych. Bony na masaże, wizyta u fizjoterapeuty, okulisty czy psychologa to również doskonałe formy wspierania stanu zdrowia pracowników i budowania ich satysfakcji z pracy. Coraz więcej firm decyduje się wprowadzać darmowe programy opieki medycznej dla członków rodzin osób pracujących w firmie. Sprawia to, że pracownicy nie muszą martwić się o chore dzieci lub rodziców, bo ci pozostają pod profesjonalną opieką medyczną. Zyskują spokój i nie są zmuszani do rezygnacji ani z pracy, ani obowiązków.

7. Dostosuj się do potrzeb

Różni pracownicy mają różne potrzeby. Zależy to nie tylko od formy wykonywanej pracy, wieku czy płci, ale także od generacji. Firma powinna starać się poznawać potrzeby poszczególnych pracowników i wychodzić im naprzeciw. Z badań opublikowanych przez portal millenialbranding.com wynika, że 60 proc. millenialsów opuści aktualne miejsce pracy w ciągu najbliższych trzech lat. Koszt odejścia takiego pracownika i zastąpienie go nowym jest szacowany na 15-25 tysięcy dolarów!

8. Sięgaj po poradę

Pracownik będzie zaangażowany w pracę i zadowolony z niej, jeśli czuje, że ma rzeczywisty wpływ na rozwój projektów, wypracowanie formy współpracy i kształtowanie firmy. Dlatego warto pozwolić, aby pracownicy mogli chociaż od czasu do czasu znaleźć się w gronie osób, które doradzają i podejmują ważne decyzje. Satysfakcja za wykonanie projektu, którego formę samodzielnie się ustaliło, będzie znacznie większa. Co więcej, osoby znające firmę od nieco innej strony niż szef, mogą mieć zupełnie nowe, świeże pomysły, na które nie wpadłby nikt inny.

9. Doceniaj zaangażowanie i wysiłki

Nie chodzi o nieuzasadnione schlebianie, ale faktyczną umiejętność docenienia pracowników za ich wkład w rozwój firmy i osiągnięcia. Każdy lubi pochwały, a szczególnie cenne są te, na które rzeczywiście zapracowaliśmy. Co jeszcze? 69 proc. pracowników deklaruje, że pracowaliby z większym zaangażowaniem, gdyby ich wysiłki były lepiej doceniane (jak podaje blog.socialcast.com). Korzyści są więc obustronne.

10. Bądź wyrozumiały

Mimo nawet największych starań, życie prywatne zawsze w pewnym stopniu oddziałuje na pracę. Stresujące chwile w małżeństwie, choroba bliskich, ważne wydarzenia w życiu dzieci – o tym nie da się po prostu zapomnieć na 8 godzin dziennie. Wyrozumiałość ze strony kierownictwa może czasem odjąć choć jedno zmartwienie i zmobilizować pracownika do rekompensaty w kolejnych dniach. Co więcej, miły gest w wyjątkowych sytuacjach – życzenia ślubne lub pytanie o stan zdrowia chorowitego dziecka – zdecydowanie poprawią samopoczucie pracownika i jego zadowolenie z pracy w danej firmie.