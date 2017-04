Kobiety na kierowniczych stanowiskach w firmach

Niemal co trzecia firma zarządzana przez kobietę

Według badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, kobiety w Polsce zajmują aż 40 proc. najwyższych stanowisk w firmach (szefowie pionów i zarządy). Polska jest pod tym względem wyjątkowa. Na świecie i w krajach Unii Europejskiej ten odsetek wynosi tylko 25 proc. Wśród 36 państw objętych badaniem Polska plasuje się ze swoim wynikiem na wysokim trzecim miejscu – ex aequo z Estonią i Filipinami, a wyprzedza nas jedynie Rosja (47 proc.) i Indonezja (46 proc.). Najmniej kobiet na kierowniczych stanowiskach zasiada w Japonii (7 proc.), Argentynie (15 proc.), Indiach (17 proc.) i w Niemczech (18 proc.).

Choć nadal większość najwyższych stanowisk w polskich firmach zajmują mężczyźni, to na tle świata i tak polski biznes jest bardzo mocno sfeminizowany i możemy być pod tym względem stawiani za wzór. Kobieta w zarządzie to w Polsce niemal norma, tymczasem w Japonii czy nawet w bliskich nam kulturowo Niemczech zdarza się to wielokrotnie rzadziej – podkreśla Katarzyna Nowaczyk, Dyrektor ds. Potencjału Ludzkiego w Grant Thornton.

Co więcej, pozycja płci pięknej w biznesowej pierwszej lidze umacnia się. Odsetek kobiet na najwyższych stanowiskach wzrósł w tym roku do 40 proc., choć w ostatnich trzech latach poruszał się w przedziale 34-37 proc.

O sile polskich kobiet w biznesie świadczy też fakt, że w Polsce zaledwie 13 proc. przebadanych średnich i dużych firm nie posiada ani jednej kobiety w zarządzie i na stanowisku szefowej pionu. Dla porównania, globalna średnia to 34 proc., a we wszystkich krajach objętych badaniem wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. W Japonii całkowicie męski top-management ma aż 67 proc. przedsiębiorstw.

Niestety, podobnie jak w poprzednich edycjach badania, kobiety w Polsce – mimo że dość często dochodzą do stanowisk menedżerskich – to relatywnie rzadko osiągają najwyższe możliwe stanowisko w firmie, czyli pozycję prezesa zarządu lub dyrektora zarządzającego. W naszym kraju odsetek ten wynosi 8 proc. – na 36 krajów, tylko w 10 odsetek ten jest niższy. Kobiety w Polsce na stanowiskach kierowniczych pełnią rolę głównie dyrektorów finansowych (46 proc. przedstawicieli tego stanowiska to kobiety), dyrektorów HR (25 proc.) i szefowych działów controllingu (21 proc.).

Badanie po raz kolejny pokazuje, że o ile kobietom w Polsce relatywnie łatwo osiągać wysokie i odpowiedzialne stanowiska w biznesie – zwłaszcza w zakresie opieki nad finansami firmy czy jej kadrą – o tyle funkcje liderów całych przedsiębiorstw są ciągle zarezerwowane głównie dla mężczyzn. Wydaje się, że tej bariery mentalnej polski biznes jeszcze nie przełamał – mówi Katarzyna Nowaczyk. Szkoda, bo jest mnóstwo przykładów kobiet, które doskonale radzą sobie jako liderki, które nie tylko świetnie znają się na konkretnych obszarach merytorycznych, ale też potrafią kierować całą organizacją i podejmować strategiczne decyzje. Miejmy nadzieję, że takich przykładów będzie coraz więcej – dodaje.

Badanie „Women in Business 2017" zostało przeprowadzone w ramach cyklicznego projektu badawczego International Business Report realizowanego przez Millward Brown dla Grant Thornton International. W jego ramach ankietowanych jest corocznie 10 tys. średnich i dużych przedsiębiorstw w ponad 36 krajach na świecie, w tym 200 firm w Polsce.