Pensja po przywróceniu do pracy po bezprawnym zwolnieniu

Jeœli pracownik po bezprawnym zwolnieniu z pracy chorował, a po przywróceniu na etat ma prawo do wynagrodzenia za 3 miesišce pozostawania bez pracy, to ten okres należy liczyć po upływie orzeczonej niezdolnoœci do pracy.

- Bezpoœrednio po rozwišzaniu stosunku pracy pracownik był do niej niezdolny i pobierał przez 3 miesišce zasiłek chorobowy. Wygrał proces o przywrócenie do pracy. Czy może teraz zażšdać wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, który rozpoczšł się po upływie okresu pobierania zasiłku? – pyta czytelnik. Poniżej dalsza częœć artykułu Tak. Czas pozostawania bez pracy, za który pracownikowi przywróconemu na etat przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 kodeksu pracy, nie musi obejmować miesięcy następujšcych bezpoœrednio po rozwišzaniu stosunku pracy. W orzecznictwie Sšdu Najwyższego przyjmowane jest stanowisko, że okres pobierania zasiłku chorobowego i œwiadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu pozostawania bez pracy, o którym stanowi art. 57 § 1 k.p. (dotyczšcy roszczeń służšcych pracownikowi z tytułu bezprawnego rozwišzania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia), jak i art. 47 k.p. (dotyczšcy roszczeń służšcych pracownikowi z tytułu bezprawnego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreœlony). Jak trafnie wskazał Sšd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2017 r. (II PK 68/16), wyłšczeniu z okresu, za który przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, podlegajš okresy niezdolnoœci pracownika do œwiadczenia pracy, takie jak okres: - pobierania œwiadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłku chorobowego, œwiadczenia rehabilitacyjnego oraz - renty z tytułu niezdolnoœci do pracy wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym z tytułu niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji. Wypłacenie za te okresy wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy powodowałoby, że za ten sam okres pracownik otrzymałby œwiadczenia z różnych, wykluczajšcych się wzajemnie Ÿródeł spełniajšcych podobne funkcje. Z przesunięciem o chorobę Z kolei w uchwale z 2 lipca 2008 r. (II PZP 12/08, OSNP 2009/3-4/32), dystansujšc się od wczeœniejszej linii orzecznictwa, Sšd Najwyższy uznał, że art. 57 § 1 k.p. wskazuje konkretny okres, za który wynagrodzenie ma być wypłacone – tj. okres pozostawania bez pracy, ograniczajšc go jednoczeœnie do najwyżej trzech miesięcy pozostawania bez pracy. Jednoczeœnie trzymiesięczny okres pozostawania bez pracy, o którym stanowi ten przepis, nie musi mieœcić się w cišgu pierwszych trzech miesięcy od dnia rozwišzania stosunku pracy. Może zatem obejmować również okres pozostawania bez pracy przypadajšcy po pierwszych trzech miesišcach od dnia rozwišzania stosunku pracy, jeżeli cały okres trzech miesięcy przypadajšcych od dnia rozwišzania stosunku pracy (lub częœć tego okresu) nie jest okresem pozostawania pracownika bez pracy w rozumieniu tego pojęcia. Zdarza się tak zwykle właœnie wtedy, gdy pracownik pozostaje niezdolny do pracy i pobiera œwiadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wychowawczy nie przeszkadza W cytowanym na wstępie wyroku z 9 maja 2017 r. SN zwrócił dodatkowo uwagę na fakt, że udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego w czasie zatrudnienia u innego pracodawcy nie pozbawia go wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. SN trafnie zauważył, że rodzic przebywajšcy na urlopie wychowawczym ma prawo podjšć pracę zarobkowš u dotychczasowego lub innego pracodawcy, jeżeli nie wyłšcza to możliwoœci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Toruniu Emerytura bez wpływu na rozliczenia Zasady, że pracownik nie może pobierać jednoczeœnie wynagrodzenia za pracę i œwiadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłku chorobowego i œwiadczenia rehabilitacyjnego) nie należy przenosić na sytuację, w której pracownik nabywa prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak uznał Sšd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. (II PK 239/10). Stšd też, pobieranie emerytury nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. 11.07.2017 Pensja za samš gotowoœć do pracy 20.10.2016 Krótszy okres wypowiedzenia: Tylko pensja bez dodatk... 17.06.2016 Pensja za czas bez pracy po niesłusznym zwolnieniu -...

