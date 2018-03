Co z tym nowym kodeksem pracy - monitor wolnej przedsiębiorczości

Autorzy projektów przyznajš, że ich propozycje wymagajš dopracowania w zakresie ubezpieczeń społecznych, BHP i telepracy. Nie wiadomo więc jeszcze, jakie skutki dla pracodawców będš miały proponowane przez nich zmiany w prawie pracy.

Co z nowym kodeksem pracy?

Na stronie prawo.rp.pl publikujemy projekty dwóch kodeksów pracy przygotowanych przez rzšdowš Komisję Kodyfikacyjnš. Z uzasadnienia do przepisów, które majš zrewolucjonizować zasady zatrudnienia przeszło 16 mln pracujšcych Polaków, wynika jednak, że projekt jest niedopracowany. Autorzy zmian: eksperci wskazani przez zwišzki zawodowe, organizacje pracodawców i rzšd, otwarcie przyznajš, że ze względu na zbyt krótki czas dany im na przygotowanie projektów nie byli w stanie dopracować ich w najważniejszych szczegółach.

Chodzi o propozycje zmniejszajšce obcišżenia pracodawców zwišzane np. z wypłatš wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze dni zwolnienia lekarskiego. Komisja proponuje, aby przedsiębiorcy płacili to wynagrodzenie tylko przez 14 dni, a nie jak dotychczas – 33. W przypadku pracowników 50+ okres wypłaty miałby być skrócony z 14 do 7 dni. To postulat bardzo potrzebny i znaczšco zmniejszajšcy koszty zatrudnienia, nie został jednak skonsultowany z ZUS. Nie ma więc żadnej gwarancji, że taka zmiana ma szansę wejœć w życie, bioršc pod uwagę zwiększenie wydatków państwa na utrzymanie pracowników w czasie zwolnienia chorobowego.

Brak czasu spowodował także niedopracowanie zmian potrzebnych w BHP czy telepracy. Pytanie: kto teraz przygotuje rozsšdne rozwišzania w tym zakresie?

