Brooks Koepka znów mistrzem US Open w golfie

118. turniej US Open wygrał Amerykanin Brooks Koepka – siódmy golfista w historii, który powtórzył taki sukces rok po roku

Przez cztery dni nieopodal miejscowości Southampton na Long Island widać było, że US Open to niezwykle surowy sprawdzian golfowych umiejętności. Koepka wygrał z przewagą jednego uderzenia nad Anglikiem Tommym Fleetwoodem, dwoma nad mistrzem US Open 2016 i liderem rankingu światowego Dustinem Johnsonem oraz trzema nad tegorocznym mistrzem Masters Patrickiem Reedem.

Nowy-stary mistrz jeszcze dwa miesiące temu chyba nie myślał, że znów weźmie w dłonie wielki srebrny puchar, odbierze złoty medal im. Jacka Nicklausa i czek na ponad 2 mln dolarów. Koepka miał wcześniej długą przerwę z powodu kontuzji nadgarstka, było tak, że chorą ręką nie mógł podnieść kubka z kawą.

Doktorzy zrobili jednak swoje, golfista z Florydy wrócił i na boleśnie trudnym dla wielu polu Shinnecock Hills zademonstrował zalety swej wszechstronnej gry. Rok temu na Erin Hills w stanie Wisconsin zwyciężył błyskotliwie z wynikiem -16, teraz do wygranej wystarczyło +1, bo trudne pole na Long Island wymagało od wszystkich walki z wieloma przeciwnościami.

Ostatnia runda (-2 czyli 68 uderzeń) była właśnie pokazem odporności mistrza na presję, wymagania pola i niełatwe warunki meteorologiczne. Najlepszą finałową rundę zaliczył wprawdzie wicemistrz, Fleetwood, ale nawet dumne 63 uderzenia (taki wynik w US Open zdarzał się bardzo rzadko) nie dały mu sukcesu.

Anglik jednak mógł wierzyć, że wygra. Skończył znakomitą rundę znacznie wcześniej od głównych rywali, miał szanse na birdie na dołkach nr 16 i 18, gdyby mu się udało – byłby pierwszym w 118-letnich kronikach turnieju, który zaliczył 62 uderzenia w rundzie US Open oraz zagrałby dogrywkę z Koepką. Widzowie to wiedzieli i bili brawa – chwalenie Europejczyków na amerykańskich polach to też rzadka sprawa.

Dustin Johnson był jednym z czwórki liderów po trzech rundach, ale w decydujących chwilach finału lidera rankingu OWGR zawiódł putter. Reed miał szansę wygrania drugiego z tegorocznych turniejów golfowego Wielkiego Szlema, ostatnią rundę zaczął rewelacyjnie: pięć birdie na siedem dołków, objął nawet na chwilę prowadzenie w turnieju, ale potem przyszły wpadki na dołkach nr 9, 11 i 12, szansa umknęła.

118. US Open przejdzie do kronik jako jeden z najtrudniejszych w historii, nie tylko dlatego, że już po dwóch rundach odpadli tak znakomici golfiści jak Tiger Woods, Rory McIlroy i wielu innych.

Organizatorzy, czyli USGA (United States Golf Association) pragnąc zapewnić odpowiedni poziom sportowych wyzwań posunęli się do znacznego utrudnienia gry. W trzeciej rundzie poszli na całość mnożąc przeszkody (można to zrobić manewrując ustawieniem flag na greenach, ustalając dalekie położenia tee czyli obszarów startowych i kosząc lub nie kosząc trawę w strategicznych miejscach pola

To działanie spotkało się również z mocną krytyką, ale w finale organizatorzy dali golfistom szansę na znacznie lepsze rezultaty – i efekty były widoczne. Rickie Fowler zagrał w niedzielę 65 uderzeń – o 19 mniej niż w sobotę. Fleetwood poprawił się o 15 uderzeń, Hideki Matsuyama o 13.

Phil Mickelson, mistrz, który był jednym z najgłośniej krytykujących pomysły na utrudnianie US Open, też pokazał, jaka wielka może być różnica: w sobotę 81, w niedzielę 69. Nie chciał jednak dalszych komentarzy i zbiegł przed reporterami.

Żadnych pretensji nie zgłaszał Brooks Koepka. Być mistrzem US Open rok po roku oznacza stanąć obok takich sław jak Willie Anderson, John J. McDermott, Bobby Jones, Ralph Guldahl, Ben Hogan i Curtis Strange.

> 118. US Open. Southampton (stan Nowy Jork). Shinnecock Hills GC (par 70): 1. B. Koepka (USA) +1 (75+66+72+68) 281; 2. T. Fleetwood (Anglia) +2 (75+66+78+63) 282; 3. D. Johnson (USA) +3 (69+67+77+70); 4. P. Reed (USA) +4 (73+72+71+68) 284; 5. T. Finau (USA) +5 (75+72+66+72) 285; T6. X. Schauffele (USA) +6 (72+74+72+68) 286; T6. T. Hatton (Anglia) +6 (75+70+72+69) 286; T6. H. Stenson (Szwecja) +6 (71+70+74+71) 286; T6. D. Berger (USA) +6 (76+71+66+73) 286; T10. W. Simpson (USA) +7 (76+71+71+69) 287; T10. J. Rose (Anglia) +7 (71+70+73+73) 287.