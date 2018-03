Wielicki: Znajdziemy sposób żeby wejść na K2

- K2 powinno być zdobyte przez Polaków - zapowiedział Krzysztof Wielicki, kierownik Narodowej Wyprawy na K2, po powrocie do Warszawy.

Uczestnicy polskiej wyprawy na K2 po dwóch miesišcach wrócili w poniedziałek do kraju. Na lotnisku w Warszawie wylšdowali ok. godz. 14.00 i od razu wzięli udział w konferencji prasowej.

- Jak widać, wróciliœmy na tarczy, ale szczęœliwi, bo wszyscy sš na miejscu. Chciałbym podziękować zespołowi za to, że cierpliwie walczył do końca. I oczywiœcie ich bliskim, którzy czekali. Wyprawa może nie była udana, ale szczęœliwa - mówił Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy.

Zdaniem Wielickiego, na zdobycie K2 zabrakło czasu. - Pod koniec wyprawy mieliœmy plany, aby Denis (Urubko) z Adamem Bieleckim zaatakowali szczyt. Niestety Denis nas opuœcił - mówił.

- Wystarczyło trochę luzu, a już koledzy myœlš o następnej wyprawie. Żałuję oczywiœcie, że pogoda i splot różnych wydarzeń uniemożliwiły im prowadzenie działalnoœci górskiej, która zakończyłaby się zdobyciem szczytu. Przeanalizujemy wszystko dokładnie i liczę, że znajdziemy sposób żeby zdobyć górę. Uważam, że rozpoczęte dzieło musimy kontynuować. K2 powinno być zdobyte przez Polaków - zapowiedział Wielicki.

Janusz Majer, przewodniczšcy komitetu organizacyjnego wyprawy, ocenił, że ewentualna kolejna próba zdobycia K2 powinna być łatwiejsza. - Mamy przede wszystkim sprzęt, który będzie wymagał niewielkiego uzupełnienia. Mam również deklaracje od kolegów, którzy wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w tym zimowym przedsięwzięciu. Teraz nastšpi czas na indywidualne rozmowy z poszczególnymi uczestnikami tej wyprawy, dokładna analiza tego co się działo przez te ponad dwa miesišce, ale już wiadomo że trzeba wyruszyć znacznie wczeœniej, aby w bazie pod K2 zameldować się ok. 20 grudnia. Jest wtedy większa szansa na okna pogodowe z poczštkiem stycznia, co pozwoliłoby założyć obozy na górze - zapowiadał.

Z końcem grudnia pod wodzš Krzysztofa Wielickiego do Karakorum wyruszyli: Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor (ratownik medyczny), Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Janusz Gołšb, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński (kierownik bazy), Piotr Tomala, Dariusz Załuski (filmowiec) i Denis Urubko. Na miejscu dołšczyło też czterech wspinaczy z Pakistanu.

Pod koniec stycznia Urubko, Bielecki, Tomala i Botor przerwali wyprawę i wzięli udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Udało im się tam ocalić francuskš alpinistkę Elisabeth Revol. Nie udało się natomiast wspišć wyżej po Tomasza Mackiewicza.

Jak dotšd K2 próbowało zdobyć ponad 300 osób, zginęło na niej ponad 80. Zimš drugi co do wysokoœci szczyt atakowano wczeœniej tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady. W 2003 roku ekipš dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadnej z ekspedycji nie udało się jednak pokonać wysokoœci 7650 metrów.