Wyprawa na K2: Adam Bielecki i Denis Urubko założyli obóz trzeci

Adam Bielecki i Denis Urubko spędzili noc na wysokoœci 7200 m.n.p.m. Udało im się założyć obóz trzeci.

Jak informuje TVN24, dołšczš do nich pozostałe ekipy polskich himalaistów, którzy zabezpieczš obóz w niezbędny sprzęt. – Zespół atakujšcy musi mieć wsparcie. Trzeba znaleŸć osoby, które zaatakujš szczyt. Nie wiadomo czy będš to dwie czy trzy osoby - powiedział Jarosław Botor w rozmowie z TVN24. - Na pewno potrzebne jest wsparcie w obozie czwartym – dodał. Jak zaznaczył Botor, Bieleckiemu i Urubce może się udać wejœć dziœ wyżej. – Nawet 200-300 metrów pomoże w aklimatyzacji. Dzisiaj pogoda jest dobra – podkreœlił. Jarosław Botor powiedział również, że istotne jest, aby jak najwięcej osób spało w obozie trzecim, by póŸniej móc przystšpić do ataku szczytowego.

Botor przekazał również, że choć ciężko o tym mówić w kontekœcie K2, „nowa droga jest bezpieczniejsza”. – Jest ona nieco dłuższa, ale postępy wskazujš, że została dobrze wybrana - powiedział. - We wtorek pogoda jest dobra, ale kolejne dni nie sš już tak stabilne. W cišgu dnia będš fazy bardzo silnych wiatrów, a wówczas funkcjonowanie może być utrudnione – tłumaczył.

Szczyt K2 był atakowany zimš jedynie trzy razy. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipš dowodził Wielicki, a w 2012 roku próbę podjęli Rosjanie. Żadna z ekspedycji nie przekroczyła 7650 m.

Wyprawa na K2 to jedna z najważniejszych ekspedycji wysokogórskich w historii polskiego alpinizmu. Zimowe wejœcia na oœmiotysięczne szczyty to największe wyzwanie himalaizmu.