Janusz Onyszkiewicz o wyprawie na K2: Nie przekreślam jej szans

Były szef MON i himalaista Janusz Onyszkiewicz powiedział, że nie przekreœla jeszcze szans zdobycia szczytu K2.

- Nie przekreœlałbym jeszcze szans zdobycia szczytu, chociaż oczywiœcie z pełnym składem te szanse byłyby większe - powiedział Janusz Onyszkiewicz w rozmowie w TVN24. Himalaista odniósł się także do wypadku jednego z członków polskiej wyprawy na K2 Rafała Froni.

Na oficjalnym koncie Polskiego Himalaizmu Zimowego na Facebooku poinformowano dziœ, że podczas podchodzenia do obozu C1, spadajšcy kamień uderzył Rafała Fronię. Wspinacz ma złamanš rękę i niebawem wróci do Polski. - Bardzo często na wyprawie, zwłaszcza trudnej wyprawie, ludzie się wykruszajš przez wypadki, choroby bšdŸ rozmaite niedyspozycje, a wyprawa mimo to kończy się sukcesem - podkreœlił Onyszkiewicz w TVN24. Zaznaczył także, że sam uczestniczył w kilku tego rodzaju wyprawach.

Zapytany o to, jak często dochodzi do takich zdarzeń, powiedział, że wypadki zwišzane z urazem w wyniku spadajšcego kamienia nie zdarzajš się często. - Ale bywa też i tak, że nawet takie niebezpieczeństwa sš w drodze podejœciowej - powiedział. - Na przykład pod K2 przechodzi się przez takie stoki, gdzie spadajš bardzo często kamienie. Idzie się cały czas pod takim ostrzałem - dodał.

Oceniajšc szanse polskiej ekipy na zdobycie szczytu, Onyszkiewicz podkreœlał, że K2 jest bardzo trudnš górš. - Od samego poczštku wiadomo było, że to jest tak trudna góra, że szanse jej zdobycia trudno bardzo wysoko oceniać - powiedział. - Myœlę, że one w tej chwili sš mniejsze niż w optymistycznych szacunkach na samym poczštku, ale jednak w dalszym cišgu sš - podkreœlił. Onyszkiewicz nie chciał oceniać procentowo możliwoœci, ale w jego opinii sš one "wystarczajšco duże, żeby mieć umiarkowany optymizm i trzymać kciuki za sukces".

Szczyt K2 był atakowany zimš jedynie trzy razy. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipš dowodził Wielicki, a w 2012 roku próbę podjęli Rosjanie. Żadna z ekspedycji nie przekroczyła 7650 m.

Wyprawa na K2 to jedna z najważniejszych ekspedycji wysokogórskich w historii polskiego alpinizmu. Zimowe wejœcia na oœmiotysięczne szczyty to największe wyzwanie himalaizmu.