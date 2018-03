Czy Polska bardzo żałuje?

Prezydent Andrzej Duda chciał podczas przemówienia z okazji 50. rocznicy Marca odnaleŸć ton, który byłby możliwy do zaakceptowania przez wszystkich.

– Proszę tych, którzy zostali wypędzeni: wybaczcie Rzeczypospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce, że dokonano tego haniebnego czynu – mówił. Ale zaraz dodał: – Dzisiejsza wolna Polska niepodległa, moje pokolenie, nie ponosi odpowiedzialnoœci i nie musi za to przepraszać.

Prezydent przeprosił więc za Marzec '68, ale w imieniu „tamtych" – rzšdzšcych wtedy funkcjonariuszy PZPR, którzy obecnego w polskim społeczeństwie antysemityzmu użyli jako instrumentu w walce wewnętrznej i sposobu na wygaszenie protestów studentów, którzy domagali się demokratyzacji. To była próba kompromisowej narracji. Czy udana?

Słowa Andrzeja Dudy sš bardziej uczciwe i prawdziwe niż niedawne oœwiadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że „wtedy nie było Polski", więc i problem odpowiedzialnoœci nie istnieje. Ale nie sš wystarczajšce.

Przecież chodzi nie tylko o to, by rozliczyć się z antysemickš nagonkš prowadzonš przez państwo – wszędzie, nawet na etykietkach pudełek od zapałek. Ani z działaniami majšcymi zmusić Polaków żydowskiego pochodzenia do wyjazdu. I z dokumentami podróży pozbawiajšcymi tak wielu ludzi ojczyzny.

O co więc jeszcze? O to, że było to w ogóle możliwe. Ktoœ jednak przychodził na te masówki w zakładach pracy. Pałujšcy „robotniczy aktyw" składał się z konkretnych osób. Ktoœ z dumš przyjmował stopień „marcowego docenta". Ktoœ dał się w to wszystko wcišgnšć. Nietrudno to zrozumieć, obserwujšc dziœ antysemicki hejt w internecie i słuchajšc wypowiedzi niektórych polityków.

– Przez ostatnie półtora miesišca już wiem, jak łatwo w Polsce obudzić i przywołać wszystkie demony antysemickie, nawet kiedy w kraju prawie nie ma Żydów – mówiła w 50. rocznicę Marca ambasador Izraela Anna Azari. Wszyscy się tego dowiedzieliœmy. I znów pomogli w tym politycy.