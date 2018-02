Znaleziono szczątki, mogą należeć do żołnierza podziemia antykomunistycznego

W Dobroniu w województwie łódzkim została odnaleziona jama grobowa z ludzkimi szczštkami, które należš prawdopodobnie do żołnierza podziemia antykomunistycznego

O tym odkryciu poinformowała fundacja „Niezłomni" im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki". Zdaniem prezesa fundacji Wojciecha Łuczaka szczštki mogš należeć do jednego z dwóch żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Tadeusza Kuzi ps. „Igła" lub Andrzeja Jaworskiego ps. „Marianek", zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w sierpniu 1949 roku.

Obaj byli podwładnymi kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc". 7 sierpnia 1949 roku w miejscowoœci Pawłów, gm. Szczerców wojska 8 pułku KBW z Sieradza oraz funkcjonariusze UB z Łasku i Pabianic otoczyli stodołę, w której ukryło się trzech żołnierzy KWP: Andrzej Jaworski ps. „Marianek" - dowódca oddziału krypt. „Balon", jego zastępca Tadeusz Kuzia ps. „Igła" oraz Michał Wojtczak ps. „Zbyszek".

- Partyzanci, choć nie mieli żadnych szans na wydostanie się z okršżenia, nie zamierzali rezygnować z walki. Doszło do strzelaniny i w efekcie œmierć na miejscu ponieœli „Marianek" oraz „Igła". „Zbyszek" został ciężko ranny i przewieziono go do szpitala –opowiada Wojciech Łuczak.

Miejsce, w którym znajdowały się szczštki, wytypowano m.in. na podstawie raportu sporzšdzonego przez funkcjonariuszy UB, którzy zakopywali ciała poległych żołnierzy, jednak lokalizacja nie była precyzyjnie wskazana.

Przedstawiciele fundacji trzykrotnie podejmowali próby odnalezienia mogiły. Miejsce prawdopodobnego pochówku udało się w końcu ustalić przy pomocy georadaru, a zweryfikowały to archeologiczne prace sondażowe.

Dużš pomoc fundacja otrzymała od miejscowych historyków, którzy przekazali informacje na temat przebiegu dawnych œcieżek, w terenie na którym mieœciła się mogiła. Fundacja wykorzystała też mapy lotniczego skaningu laserowego LIDAR.

W mogile znalezione zostały fragmenty tkanin i podeszwy wojskowych butów. Jednak na razie nie ma pewnoœci co do tożsamoœci pochowanych tam osób. - Ze szczštków został pobrany materiał genetyczny w celu przeprowadzenia badań identyfikacyjnych i przekazany do Instytutu Genetyki Sšdowej w Bydgoszczy –mówi Wojciech Łuczak.

Szczecińska fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" prowadzi poszukiwania ukrytych mogił ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski, Litwy i Białorusi.

Odnalezieni żołnierze sš identyfikowani na podstawie materiału genetycznego i z honorami chowani podczas uroczystych pogrzebów. W cišgu trzech lat specjaliœci fundacji Niezłomni odnaleŸli szczštki 24 osób - ofiar komunistycznego terroru.