„Cyniczny sposób pakowania żywności". Posłowi nie podobają się praktyki supermarketu

Każdy klient dużych sieci detalicznych zna ten problem – w opakowaniu, którego połowę zakrywa karton z nazwš produktu i marki widoczna połowa to pięknie wyeksponowany produkt, a zakryta to powietrze. Oczywiœcie wszystko jest lege artis, bo klient dostaje informację o wadze, ale nieprzyjemne wrażenie pozostaje. Brytyjski parlamentarzysta James Cleverly natknšł się na takš praktykę w brytyjskim Tesco i zareagował na Twitterze.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Hey @Tesco I think this packaging is a bit cynical. If there is a good reason for that big gap I’m happy to hear it. pic.twitter.com/K1k1IN8wMz