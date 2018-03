Brexit uczyni Niemcom wielkie szkody

Zdaniem ekspertów niemiecki wkład do budżetu UE będzie musiał wzrosnšć po brexicie o 3 mld euro, a eksporterzy słono zapłacš za nowe bariery w handlu. Niewielkš pociechš jest przeprowadzka firm z Londynu do Frankfurtu.

Wraz z wyjœciem Wielkiej Brytanii z UE wiele zmieni się dla niemieckich eksporterów. Handel będzie bardziej skomplikowany i bardziej kosztowny. 9 mld euro rocznie – taki będzie wedle ekspertów koszt wynikajšcy z ceł, zezwoleń eksportowych oraz z kolejek na granicy. Joachim Lang ze Zwišzku Niemieckiego Przemysłu (BDI) ma nadzieję na korzystne rozwišzania przejœciowe. - Chcielibyœmy, by wynegocjowano takie rozwišzania, by eksporterzy mieli czas na przestawienie się na nowe tory do końca 2020 roku - powiedział Lang w wywiadzie dla DW.

Poszkodowani eksporterzy aut

Najbardziej dotknięta będzie branża motoryzacyjna, którš brexit ma kosztować aż 3 mld euro. Samochody to w tej chwili niemiecki i hit eksportowy. Nowa sytuacja będzie także utrudnieniem dla mniejszych firm, które nie majš dużego doœwiadczenia w handlu z partnerami spoza UE.

W 2017 roku Niemcy wyeksportowały na Wyspy towary o łšcznej wartoœci 84,4 mld euro, a kupiły od Wielkiej Brytanii towary o wartoœci 37 mld euro. Wielka Brytania była pištym co do wielkoœci partnerem handlowym Niemiec.

Koncerny opuszczajš Wyspy

Wprawdzie Niemcy od dawna pocieszajš się tym, że wiele koncernów i banków opuszczajšc Londyn, przenosi się do Frankfurtu nad Menem, jednak także niemiecka metropolia finansowa ma poważnych konkurentów. Koncern Unilever ogłosił właœnie, że po wyprowadzce z Wielkiej Brytanii jego głównš siedzibš będzie Rotterdam. To znaczšca cezura, bo brytyjsko-holenderski koncern miał siedzibę w Londynie od prawie 100 lat. Jego szefowie twierdzš, że to ruch wpisany w program restrukturyzacji, a nie skutek brexitu. – W ten sposób staniemy się bardziej elastyczni – powiedział szef zarzšdu Graeme Pitkethly agencji Bloomberg. Restrukturyzacja ma przynieœć firmie 6 mld euro oszczędnoœci do końca 2020 roku.

Londyn: to nie przez brexit

Decyzja koncernu spotkała się z szybkš reakcjš brytyjskiego rzšdu, który oœwiadczył w czwartek (15.03.), że nie ma ona nic wspólnego z brexitem. Akcje koncernu nadal będš notowane na obydwu giełdach, w Amsterdamie i w Londynie. W brytyjskiej stolicy powstanie biuro zarzšdzajšce częœciš koncernu produkujšcš artykuły kosmetyczne. To one oprócz artykułów gospodarstwa domowego i żywnoœci należš do trzech głównych filarów Unilevera.