Ordo Iuris uzyskało status konsultacyjny w strukturach ONZ

Przyznany pod koniec kwietnia, po rekomendacji Komitetu ds. Organizacji pozarządowych ONZ, specjalny status konsultacyjny w Radzie Gospodarczej i Społecznej (Economic and Social Council - ECOSOC) pozwoli Ordo Iuris na skuteczniejsze włączenie się w prace podejmowane przez Radę na każdym etapie ich realizacji.

Przyznanie statusu konsultacyjnego i znalezienie się stosunkowo młodej organizacji wśród podmiotów takich jak European Centre for Law and Justice czy Alliance Defending Freedom pokazuje, że Ordo Iuris w błyskawicznym tempie dołączyło do światowej czołówki organizacji oddziałujących na prace ONZ w zakresie spraw społecznych. Status ten pozwoli istotnie zintensyfikować aktywność Instytutu na forum międzynarodowym – powiedziała Karina Walinowicz, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Status konsultacyjny opiera się na Artykule 71 Karty NZ oraz Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej 1996/31, przyjętej 25 lipca 1996 r. Stosunki konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi umożliwiają Radzie lub jej organom poszukiwanie specjalistycznej informacji lub porad organizacji o szczególnych kompetencjach w danej dziedzinie.

Przyznany status gwarantuje Instytutowi możliwość zarówno pełniejszego monitoringu planowanych działań ECOSOC, jak również włączenia się w prace Rady i jej organów poprzez m.in. dostarczanie ekspertyz i analiz oraz pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej na rzecz państw członkowskich oraz Sekretariatu ONZ. Pozwala także na uczestnictwo w charakterze obserwatora w posiedzeniach Rady oraz opiniowanie jej działalności poprzez wydawanie ustnych i pisemnych oświadczeń. Oprócz funkcji doradczej i opiniującej, możliwy jest również udział Instytutu w implementacji planów akcji, programów i deklaracji przyjętych przez ONZ. Status konsultacyjny umożliwia także współpracę z Sekretariatem Narodów Zjednoczonych, programami, funduszami i agendami ONZ.

Status konsultacyjny to ważny instrument w walce o kluczowe wartości takie jak ochrona życia na każdym etapie jego rozwoju czy ochrona tożsamości małżeństwa, którą na co dzień podejmują prawnicy z Ordo Iuris. Jest to również ważne uzupełnienie naszej formalnej akredytacji przy Parlamencie Europejskim i działania naszego biura w Brukseli. Jednocześnie, status konsultacyjny przy ECOSOC to wymowna ilustracja bezprecedensowej aktywności naszego Instytutu na forum międzynarodowym – powiedziała dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris.

Rada gospodarcza i społeczna (Economic and Social Council - ECOSOC) ustanowiona została w 1945 roku jako jeden z sześciu głównych organów ONZ. Zajmuje się rozwojem ekonomicznym i problematyką socjalną, kulturą, edukacją, zdrowiem, przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności. Rada prowadzi, opracowuje lub inicjuje badania w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Przygotowuje raporty, projekty konwencji dla Zgromadzenia Ogólnego oraz rekomendacje dla państw członkowskich i systemu Narodów Zjednoczonych. Prowadzi konsultacje z rządami państw, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami sektora biznesowego, naukowego i akademickiego.