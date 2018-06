Jak należy dochodzić od kontrahenta zapłaty kary umownej

Kara umowna jest jedną z tych instytucji prawa cywilnego, których praktyczne zastosowanie ogranicza się prawie wyłącznie do obrotu gospodarczego. Dzięki jej zastosowaniu można nie tylko zmobilizować kontrahenta do terminowego i należytego wykonania zobowiązania, lecz również można ułatwić sobie dochodzenie odszkodowania w przypadku naruszenia postanowień umownych przez drugą stronę.

Zastrzeżenie kary umownej jest dobrowolne, bo całkowicie zależy od woli stron umowy. W ramach dozwolonej prawem swobody strony mogą zastrzec karę umowną w ogóle, umówić się co do zakresu odpowiedzialności wynikającego z zastrzeżenia oraz wysokości odszkodowania lub rozkładu ryzyka ponoszenia skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zryczałtowane odszkodowanie

Zastrzeżona w umowie kara umowna stanowi uproszczoną formę dochodzenia odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta (dłużnika). Uproszczoną, bo kara umowna należy się przedsiębiorcy w zastrzeżonej w umowie wysokości, bez względu na to, czy poniósł on szkodę, czy nie. Inaczej mówiąc, kara umowna stanowi zryczałtowane odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez kontrahenta.

Odpowiedzialność dłużnika (to jest podmiotu naruszającego zobowiązanie umowne) jest ograniczona tylko do sytuacji, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest konsekwencją okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

Uniwersalny charakter

Kara umowna jest uniwersalna. Nie ma branży, która by tego zastrzeżenia nie stosowała. Poczynając od budowlanej, przez leasingową, na świadczeniach usług kończąc. Kary umowne są stosowane w relacjach między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a ich pracownikami.

Dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy kary umownej na rzecz byłego pracodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez byłego pracownika. Dopuszczalne jest również zastrzeżenie kary umownej w umowie przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy o pracę, czy określenie zakresu materialnej odpowiedzialności pracownika w formie kary umownej.

Kara umowna może zostać zastrzeżona we wszystkich rodzajach umów, tj. nazwanych (umowa sprzedaży), nienazwanych (umowa outsourcingu), starannego działania (umowa zlecenia), czy rezultatu (umowa o dzieło).

Strony mają również swobodę co do tego, gdzie zawrą zastrzeżenie kary umownej. Mogą tego dokonać w umowie (również ramowej), w aneksie do niej, w liście intencyjnym, czy nawet we wzorcu umownym. Mogą zastrzec karę umowną podczas podpisywania umowy głównej lub jakiś czas po jej zawarciu.

W praktyce, najlepiej jest zastrzec karę umowną tylko w odniesieniu do istotnych, z naszego punktu widzenia, postanowień umownych. Takich, które mają dla nas kluczowe znaczenie ze względu na fakt, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może nas narazić na konieczność zapłaty odszkodowania podmiotowi trzeciemu, może mieć negatywny wpływ na naszą reputację lub wykonanie usługi po uzgodnionym terminie nie miałoby dla nas znaczenia.

Jaki jest cel

Kara umowna jest dobrowolnym zastrzeżeniem umownym, gdzie strony zgadzają się, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Tym samym, prawo przewiduje granice zastrzeżenia kary umownej.

Kara umowna:

- ma na celu naprawienie szkody powstałej przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- dotyczy tylko zobowiązania niepieniężnego;

- musi być wyrażona w pieniądzu.

Okoliczność niewykonania umowy

Formą zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania umowy jest zastrzeżenie jej na wypadek odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy strony mają obowiązek zwrócić spełnione świadczenie, a strona która była uprawniona do odstąpienia od umowy i prawo to skutecznie wykonała, może dodatkowo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Przyjmuje się, iż odstąpienie od umowy powoduje, że zobowiązanie pozostaje niewykonane chociażby doszło do spełnienia świadczenia w części. Najłatwiej zobrazować to na przykładzie umowy o roboty budowlane. Jeśli wykonawca nie wykona całego uzgodnionego umową zakresu prac (i w związku z odstąpieniem od umowy jest to stan, który nie ulegnie zmianie), to takie spełnienie świadczenia, jedynie w części, jest równoznaczne z jego niespełnieniem, czyli niewykonaniem.

W umowach o roboty budowlane często zastrzega się karę umowną na wypadek odstąpienia przez jedną ze stron od umowy z przyczyn zawinionych przez kontrahenta. Przedsiębiorca najczęściej odstępuje od umowy o roboty budowlane ze względu na: opóźnienie się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. Przepisy jednoznacznie wskazują, że w każdym przypadku nieudzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca może odstąpić od umowy, które będzie się uważać za odstąpienie z przyczyn leżących (z winy) po stronie inwestora, pociągających za sobą skutek w postaci dopuszczalności żądania przez wykonawcę naprawienia szkody związanej z odstąpieniem od umowy, także w formie uproszczonej, a więc przy wykorzystaniu zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z winy kontrahenta.

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy nie oznacza, że chodzi o karę umowną za samo wykonanie prawa odstąpienia. Formuła taka to zwykle wynik uproszczenia redakcyjnego warunków umowy, a w rzeczywistości chodzi o wyrażenie w formie kary umownej prawa domagania się należnego odszkodowania za niewykonanie zobowiązania przez drugą stronę.

Przy odstąpieniu od umowy, w której zastrzeżono karę umowną za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, utrzymanie takiego zastrzeżenia w mocy jest możliwe, gdy strony w umowie tak postanowiły. Czyli zrobiły zastrzeżenie, że w sytuacji odstąpienia od umowy zastrzeżenie kary umownej pozostaje w mocy. Jeśli w takiej umowie nie zastrzeżono odrębnej kary za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, to kara umowna zastrzeżona na wypadek zwłoki przekształca się w karę umowną za niewykonanie zobowiązania i jako taka może być dochodzona przez przedsiębiorcę przeciwko jego kontrahentowi.

Nienależyte wykonanie umowy

Nienależyte wykonanie umowy to sytuacja, gdy zobowiązanie zostaje wykonane, ale z naruszeniem jego treści, czyli istnieje rozbieżność między tym jak zobowiązanie zostało opisane w umowie, a jak zostało w rzeczywistości wykonane. Rozbieżność ta może dotyczyć terminu wykonania zobowiązania, miejsca jego wykonania, czy jakości wykonania. Tym samym, nienależyte wykonanie zobowiązania zakłada zawsze jego wykonanie.

Jeśli dłużnik (wykonawca) ze swojej winy nie wykona zlecenia w uzgodnionym w umowie terminie, to zostanie uznane, że jest on w zwłoce w wykonaniu zobowiązania, a tym samym nie wykonał zobowiązania w sposób należyty, gdyż uchybił terminowości świadczenia.

Od zwłoki (tj. zawinionego opóźnienia) należy odróżnić opóźnienie (tj. niedochowanie terminu z powodu okoliczności, za które kontrahent nie odpowiada).

Jak widać, zastrzeżenie kary umownej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania, a zastrzeżenie jej na wypadek opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, niesie inne konsekwencje prawne dla zobowiązanego. Z punktu widzenia prawnego „opóźnienie" jest pojęciem szerszym, a tym samym rozszerza ono ustawowe podstawy odpowiedzialności zobowiązanego z tytułu kary umownej.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że:

„W sytuacji gdy strony umowy zastrzegły w sposób wyraźny i jednoznaczny, że na rzecz zamawiającego zastrzeżona została kara umowna za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki), powód nie może podnosić zarzutu, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstało na skutek okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skoro roszczenie o zapłatę kary umownej powstaje w tym przypadku na sam fakt opóźnienia bez względu na przyczynę" (wyrok z 28 września 2010 roku (V ACa 267/2010).

Czym innym jest zastrzeżenie kary umownej, a czym innym zastrzeżenie w umowie postanowienia gwarancyjnego.

Kara umowna jest zastrzegana na wypadek, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest konsekwencją okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Postanowienia gwarancyjne natomiast stanowią zastrzeżenia umowne, zgodnie z którymi druga strona (dłużnik) ma obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (np. za siłę wyższą lub opóźnienie). Charakter gwarancyjny mają również postanowienia umowne w brzmieniu „za uchybienie terminu", „bez względu na przyczynę niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania".

Aby zastrzeżenie gwarancyjne było skuteczne, to umowa musi dokładnie wskazywać, o jakie dodatkowe okoliczności chodzi. Swoboda stron w rozszerzaniu odpowiedzialności dłużnika nie jest jednak nieograniczona. Dłużnik nie będzie odpowiadać za okoliczności nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, za które odpowiada wierzyciel (czyli druga strona umowy).

Do zastrzeżenia gwarancyjnego nie znajdują zastosowania przepisy o karze umownej, o których jest mowa w niniejszym artykule. Tym samym, z punktu widzenia dłużnika jest to zastrzeżenie mniej korzystne. W tym świetle, dokładna analiza postanowień umownych w zakresie zastrzeżonych kar umownych, przed podpisaniem umowy, jest bardzo istotna. Trzeba wiedzieć do czego, tak naprawdę, się zobowiązujemy i jakie środki prawne będziemy mieć do naszej dyspozycji w razie sporu.

Zobowiązanie niepieniężne

Kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego.

W kontekście kary umownej pojęcie zobowiązania niepieniężnego należy rozumieć szeroko. Zobowiązania niepieniężne to na przykład:

- zobowiązanie polegające na zawarciu umowy przyrzeczonej;

- powstrzymanie się od podejmowania określonej działalności, w tym konkurencyjnej;

- obowiązek współdziałania (np. udostępnienia frontu robót);

- zwrot przedmiotu leasingu po upływie okresu, na który została zawarta umowa;

- obowiązek dostarczenia towaru w określonym w umowie terminie;

- obowiązek dostarczenia określonej w umowie ilości towaru lub towaru określonej jakości;

- obowiązek zachowania poufności.

Kwotowe zastrzeganie

Przedmiotem kary umownej może być tylko obowiązek zapłaty określonej kwoty.

Kara umowna musi być określona co do wysokości w chwili je zastrzegania. Obowiązek ten nie oznacza zobowiązania do podania konkretnej kwoty pieniężnej stanowiącej karę umowną. Strony mogą określić wysokość kary umownej pośrednio przez wskazanie podstawy jej naliczenia w sposób pozwalający uznać jej ustalenie za dokonane i zamknięte.

Tym samym dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za:

- niewykonanie zobowiązania utrzymania, przez nabywcę większości udziałów spółki, działalności spółki w odpowiednim zakresie w wysokości wartości bilansowej Spółki na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego zdarzenie; oraz

- za każdy przypadek zmniejszenia zatrudnienia będącego niewykonaniem zobowiązania zawartego w umowie sprzedaży udziałów, w wysokości trzyletniego, średniego wynagrodzenia w spółce, obliczonego jak dla urlopu wypoczynkowego, uwzględniając płace wszystkich zatrudnionych pracowników.

Wysokość kary umownej najczęściej określa się poprzez wskazanie konkretnej kwoty albo poprzez określenie procentowe w odniesieniu do wartości np.: świadczenia, umowy, wypłaconego na podstawie umowy wynagrodzenia (przy umowach ramowych).

Dopuszcza się zastrzeżenie kary umownej przez wskazanie jako jej podstawy wartości bilansowej spółki. Takie wskazanie podstawy określa wysokość kary umownej w sposób definitywny i jednoznaczny bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek czynności dla jej sprecyzowania przez strony lub rozstrzygający sprawę sąd.

Nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kary umownej, ani jej kwoty maksymalnej, nie będzie stanowiło skutecznego zastrzeżenia kary umownej, gdyż prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym w czasie zakresie, a więc w istocie wiecznie i niekończąco się. Takie ukształtowanie zastrzeżenia kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.

Kara umowna może zostać zastrzeżona przez strony umowy w innej walucie niż świadczenie główne (np. niż cena za dostarczony towar). Na przykład strony mogą ustalić, że zapłata za dostarczone produkty rolne w ramach umowy kontraktacji nastąpi w złotych polskich, jednak kara umowna za brak terminowej dostawy towaru będzie uiszczona w euro. Jeśli strony wyraźnie nie zastrzegą w umowie różnych walut, to waluta świadczenia głównego będzie walutą w jakiej będzie musiała zostać zapłacona kara umowna.

Najpierw trzeba wezwać

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zabezpieczonego karą umowną przedsiębiorca powinien wezwać kontrahenta do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w umowie.

Wezwanie do zapłaty jest bardzo istotne ze względu na fakt, że zazwyczaj zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest zobowiązaniem bezterminowym. To znaczy, że jeśli umowa nie wskazuje w jakim terminie kara umowna powinna zostać zapłacona, to strona naruszająca powinna zapłacić karę umowną niezwłocznie po wezwaniu jej do zapłaty. Terminu „niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem „natychmiast". Termin „niezwłocznie" oznacza bowiem termin realny, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu.

Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest również zobowiązaniem pieniężnym, tym samym opóźnienie z zapłatą kary umownej, tj. brak zapłaty w niezwłocznym terminie, upoważnia przedsiębiorcę do naliczania odsetek za opóźnienie według przepisów Kodeksu cywilnego.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to przedsiębiorca ma do wyboru wystąpienie do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej lub wniesienie powództwa o zapłatę.

Próba ugodowa

Zawezwanie do próby ugodowej ma wiele zalet:

- jest tanie – opłata sądowa obecnie wynosi 40 zł przy wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10 tys. zł oraz 300 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 tys. zł.;

- wymaga jedynie wskazania roszczenia oraz krótkiego uzasadnienia zasadności dochodzonego roszczenia;

- postępowanie jest krótkie – zazwyczaj ogranicza się do jednego posiedzenia;

- nawet, jeśli ugoda nie zostanie zawarta nastąpi przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę kary umownej;

- daje szansę dojścia do porozumienia z dłużnikiem i uniknięcia konieczności wdania się w spór sądowy, który zawsze jest droższy niż polubowne rozwiązanie sprawy.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się wnieść powództwo o zapłatę kary umownej, to ma ułatwione zadanie w porównaniu do postępowania o zapłatę odszkodowania (powstałego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy).

W postępowaniu o zapłatę kary umownej, odmiennie niż w postępowaniu o zapłatę odszkodowania, przedsiębiorca nie musi wykazać ani okoliczności powstania szkody ani jej wysokości. Zastrzeżenie kary umownej wskazuje, jaką kwotę pozwany ma zapłacić w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Powód (przedsiębiorca) musi udowodnić, że strony skutecznie zastrzegły karę umowną oraz, że pozwany nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie zabezpieczone zastrzeżoną karą.

Dłużnik (pozwany), jeśli chce się zwolnić z odpowiedzialności i doprowadzić do oddalenia powództwa musi udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (nie znajduje to zastosowania w przypadku zastrzeżenia gwarancyjnego).

Możliwe jest miarkowanie

Dłużnik, który nie kwestionuje, że niewykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie, co do którego zastrzeżono karę umowną może nie zgadzać się z wysokością dochodzonej przez powoda kary. W takiej sytuacji może wystąpić do sądu z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, czyli o jej zmniejszenie.

Miarkowanie kary umownej może nastąpić w dwóch przypadkach:

- jeśli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, lub

- gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Wniosek dłużnika o zmniejszenie kary umownej powinien być złożony we właściwym terminie oraz w sposób pozwalający na podjęcie przez powoda stosownych działań umożliwiających mu obronę jego interesu. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem judykatury, dokonywana przez sądy powszechne we wcześniejszym orzecznictwie bardziej liberalna wykładnia oświadczenia woli pozwanego, zakładająca, że w każdym żądaniu oddalenia powództwa o zasądzenie kary umownej, niezależnie od motywów takiego żądania, mieści się w domyśle wniosek o zmiarkowanie kary umownej nie znajduje wystarczającego uzasadnienia w treści art. 484 Kodeksu cywilnego, zwłaszcza, jeśli zważyć na zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności procesu cywilnego.

Tym samym, do miarkowania przez sąd kary umownej konieczne jest zgłoszenie konkretnie sprecyzowanego przez dłużnika żądania, wskazującego na fakty, które pozwolą ocenić przesłankę rażącego wygórowania kary umownej lub znacznego wykonania zobowiązania.

Podważanie przez dłużnika jedynie materialnoprawnej podstawy swojej odpowiedzialności (tj. okoliczności, że nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie), bez kwestionowania wysokości wyliczonej kary umownej, nie może stanowić podstawy do uwzględnienia późniejszego żądania miarkowania kary umownej.

Dopuszczalność miarkowania kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części opiera się na założeniu, że częściowe wykonanie zobowiązania zaspokaja godny ochrony interes wierzyciela. Miarkowanie kary umownej na omawianej podstawie odpada, gdy częściowe wykonanie zobowiązania nie ma znaczenia dla wierzyciela (częściowe wykonanie budynku lub instalacji).

Anna Diaby-Lipka adwokat Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka

Dochodzenie należności wynikającej z zastrzeżonej kary umownej jest uprawnieniem wierzyciela i od jego woli zależy dochodzenie roszczenia z tego tytułu. Zrezygnowanie z dochodzenia kary umownej nie pozbawia wierzyciela uprawnienia do dochodzenia pełnego odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli zastrzegając karę umowną strony postanowiły o możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Już na etapie zawierania umowy przedsiębiorca musi zabezpieczyć swoje interesy na wypadek sporu. Brak staranności w sformułowaniu postanowień dotyczących zastrzeżenia kary umownej może mieć decydujący wpływ na etapie dochodzenia roszczenia zapłaty kary umownej lub obrony przed takim roszczeniem. ?