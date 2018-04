Co może być powodem rozwiązania spółki

Jeœli konflikt między wspólnikami nie odbija się na bieżšcym funkcjonowaniu spółki, to nie może stanowić samoistnego uzasadnienia jej rozwišzania.

Sprawa, jakš właœnie rozpatrywały sšdy w Olsztynie i Białymstoku dotyczyła spółki, która od ponad 25 lat zajmuje się produkcjš kabin sanitarnych dla branży morskiej, statków i jachtów. Spółka ta w latach 2012, 2014, 2015, 2016 wykazała ujemny wynik finansowy. W zwišzku z tym od 2014 roku nie wypłaca dywidend.

Pierwotny cel

Pięciu mniejszoœciowych udziałowców złożyło do sšdu pozew o rozwišzanie spółki. Argumentowali go odpadnięciem pierwotnego celu spółki, jakim było prowadzenie działalnoœci gospodarczej w celu osišgnięcia zysku. Zarzucali też m.in. wykorzystywanie pozycji przez wspólników większoœciowych, prowadzšce do rażšcej dysproporcji w osišgniętych korzyœciach, pozbawienie mniejszoœciowych udziałowców istotnych uprawnień w spółce, trwały konflikt między wspólnikami oraz permanentne niewypłacanie dywidend.

Pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa w całoœci. Wskazała, iż żšdanie rozwišzania spółki jest całkowicie nieuzasadnione, zdecydowanie przedwczesne i stanowi zbyt daleko idšcy œrodek realizacji prywatnych interesów wspólników mniejszoœciowych, a przez to sprzeczny z jego społeczno- gospodarczym przeznaczeniem. Zaznaczyła, że proces zmierza faktycznie do przymuszenia wspólników większoœciowych do podniesienia oferowanej przez nich ceny nabycia udziałów od jednego z powodów – wspólnika mniejszoœciowego – w ramach prowadzonych od dłuższego czasu negocjacji w tej sprawie.

Spółka w odpowiedzi na pozew przytoczyła też inne fakty. Wskazała m.in., że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu wspólników, które miało miejsce około pół roku przed wniesieniem pozwu, została podjęta uchwała o dalszym istnieniu spółki oraz zaakceptowaniu przedstawionej strategii jej działania i rozwoju, majšc na uwadze aktualnš sytuację faktycznš i finansowš. Jak podkreœliła spółka, za podjęciem tej uchwały głosowali wówczas wszyscy obecni na zgromadzeniu, w tym wspólnicy mniejszoœciowi.

Co więcej, spółka tłumaczyła, że gorsza sytuacja finansowa w okresie ostatnich kilka lat spowodowana była w dużej mierze ogólnym załamaniem rynku produkcji statków morskich. Jednoczeœnie zapewniła, że na bieżšco reguluje wszelkie swoje zobowišzania, ma zachowanš płynnoœć finansowš i nie posiada żadnych zaległoœci z tytułu wypłat wynagrodzenia pracowników.

Rozpatrujšcy powództwo Sšd Okręgowy w Olsztynie doszedł do wniosku, że spór między stronami koncentruje się wokół następujšcych kwestii: niewypłacania dywidendy, nieudzielania informacji wspólnikom mniejszoœciowym o sytuacji finansowej spółki, wykorzystywania przez wspólników większoœciowych swojej pozycji do drenażu finansów spółki i uszczuplania w ten sposób funduszu rezerwowego, niewłaœciwej strategii działania spółki, która nie przynosi pozytywnych wyników finansowych.

Podkreœlił, że mimo konfliktu spółka funkcjonuje, prowadzi działalnoœć gospodarczš, zatrudnia pracowników, zachowuje płynnoœć finansowš. Pomimo tego, że faktycznie od roku 2014 roku jej wynik finansowy jest ujemny. Tym samym spółka funkcjonuje mimo istniejšcego konfliktu.

Nie ma pata decyzyjnego

Zdaniem SO, konflikt między wspólnikami nie może stanowić samoistnego uzasadnienia dla rozwišzania spółki, albowiem nie odbija się on na bieżšcym jej funkcjonowaniu, nie zakłóca reprezentowania spółki w obrocie i zawierania kontraktów. Konflikt ten nie przeszkadza też w podejmowaniu uchwał przez organy spółki, także w przedmiocie zatwierdzania bilansów, czy też rachunków zysków i strat, które to uchwały majš istotne znaczenie dla bytu i działania spółki. Rozkład głosów na zgromadzeniach wspólników nie powoduje tzw. pata decyzyjnego. – Inaczej mówišc, spółka realizuje swoje zadania zgodnie z treœciš umowy. Funkcjonujšc w obrocie gospodarczym, spółka realizuje swój cel mimo tego, że od roku 2014 jej działalnoœć nie przynosi pozytywnego wyniku finansowego – wskazano w uzasadnieniu.

Sšd zauważył, że brak pozytywnego, dodatniego wyniku finansowego nie oznacza jeszcze automatycznego przyjęcia stanowiska, że spółka nie osišga celu swojej działalnoœci. - Pozwana spółka funkcjonujšc w przestrzeni gospodarczej i jak każdy inny przedsiębiorca ponosi ryzyko swojej działalnoœci. Jednym z wyników tego ryzyka jest właœnie ujemny wynik finansowy, który może być efektem czynników leżšcych wewnštrz spółki (niewłaœciwa strategia działania spółki, błędy w zarzšdzaniu, niegospodarnoœć itd.), jak i poza spółkš (brak koniunktury, konkurencja, czy też jak w omawianym przypadku trudna sytuacja przemysłu stoczniowego w kraju) – wyjaœniono.

Jak podkreœlił sšd, rozwišzanie spółki, która ma możliwoœci funkcjonowania w obrocie gospodarczym, powinno stanowić decyzję wyjštkowš, albowiem taka decyzja ma charakter definitywny i praktycznie sprowadza się do zakończenia działalnoœci gospodarczej spółki i jej prawnego istnienia.

Nie pomogła apelacja

Wspólnicy mniejszoœciowi nie dali za wygranš, i złożyli apelację. Podnieœli w niej ponownie, że działalnoœć spółki w ogóle nie jest nastawiona na osišganie zysku, albowiem członkowie zarzšdu będšcy jednoczeœnie wspólnikami większoœciowymi, wykorzystujšc swojš pozycję, systematycznie wyprowadzajš z niej œrodki finansowe na swojš rzecz, zadłużajš spółkę i generujš dalsze straty. Tym samym doprowadzajšc do likwidacji kapitałów rezerwowego i zapasowego spółki, wypracowanych w latach poprzednich. W tych okolicznoœciach powodowie upatrywali spełnienia się dwóch alternatywnych przesłanek rozwišzania spółki, to jest niemożnoœci osišgnięcia celu spółki oraz ważnych przyczyn wywołanych stosunkami spółki.

Sšd Apelacyjny uznał jednak, iż nie wykazano w dostateczny sposób zaistnienia przesłanek uzasadniajšcych rozwišzanie spółki, i oddalił apelację. – Na chwilę obecnš, pozwana spółka prowadzi aktywnš działalnoœć gospodarczš, zawiera umowy z kontrahentami i zatrudnia pracowników, a jej organy podejmujš decyzje w istotnych sprawach spółki, o czym œwiadczy złożony przez obie strony protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – wskazano.

Wyrok Sšdu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt I A Ga 27/18).

Kiedy możliwe jest rozwišzanie spółki przez sšd

Sšd może wyrokiem orzec rozwišzanie spółki:

- na żšdanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osišgnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;

- na żšdanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalnoœć spółki naruszajšca prawo zagraża interesowi publicznemu

Art. 271 Kodeksu spółek handlowych