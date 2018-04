Przekazanie firmy spadkobiercom ma być łatwiejsze

Czas najwyższy, aby indywidualnym przedsiębiorcom ułatwić przekazywanie biznesu ich dzieciom, spadkobiercom.

W życiu sš nie tylko wesołe chwile – tak samo jest w biznesie. A œmierć właœciciela stanowi podwójne nieszczęœcie: zarówno dla rodziny, jak i firmy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spółka z o.o. czy akcyjna z takiego zdarzenia jak œmierć wspólnika, a tym bardziej akcjonariusza, zwykle wychodzi obronnš rękš, ale nie firma jednoosobowa, rodzinna. A tych sš 2 miliony – problem dotyka każdego roku tysięcy z nich. Oczywiœcie majštek takiej firmy też można podzielić w ramach spadku, ale zajmuje to kilka lat. Najważniejsze jest zaœ to, by zachować firmę i przekazać jš w całoœci w stanie niepogorszonym, by następca przejšł jš funkcjonujšcš, z pracownikami, kontrahentami, klientelš i renomš. To jest korzystne dla rodziny, ale też gospodarki, pracowników. Wymaga oczywiœcie wczeœniejszego zaangażowania następcy w działalnoœć firmy.

W ostatecznoœci jednak zaraz po œmierci przedsiębiorcy musi mieć on wszelkie uprawnienia i gwarancje prawne, by firmę efektywnie prowadzić. Dobrze zatem, że Sejm zajšł się ustawš dajšcš takie gwarancje. Nie jest ona prosta, ale może w trakcie prac sejmowych zostanie uproszczona. Czas najwyższy to narzędzie dla właœcicieli firm ustanowić, tym bardziej że będzie ono tylko opcjš dla przedsiębiorców, skorzystajš więc ci, którzy się do niego przekonajš.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

Więcej rp.pl/monitor