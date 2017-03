Jak zarządzać apteką

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Opracowanie strategii i kompleksowego planu sukcesji powinno być naturalnym elementem prowadzenia działalności. Problem ich braku dotyka te branże, których działalność jest w dużej mierze regulowana przez przepisy. W przypadku prowadzenia działalności w postaci apteki elementem niezbędnym jest posiadanie zezwolenia. Jest ono wydawane po spełnieniu warunków ustawowych podmiotowi prowadzącemu aptekę i wygasa w przypadku:

- śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane,

- rezygnacji z prowadzenia działalności,

- likwidacji podmiotu prowadzącego aptekę.

Najpopularniejszą formą prowadzenia apteki jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Warto zastanowić się, czy jest ona odpowiednia pod kątem przekazania biznesu. W przypadku aptek prowadzonych w formie jednoosobowych działalności, zezwolenie wygasa z chwilą śmierci osoby fizycznej.

Aby uniknąć negatywnych skutków związanych z tą okolicznością, ustawodawca przewidział wyjątek umożliwiający zachowanie ciągłości biznesu.

Zezwolenie nie wygaśnie, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dnia śmierci następca prawny wystąpi do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zmianę danych prowadzącego aptekę, o ile będzie on spełniał wymagania ustawowe. Jest to jedyny przypadek umożliwiający kontynuowanie prowadzenia apteki pomimo wygaśnięcia zezwolenia. W wypadku rezygnacji z prowadzenia działalności lub likwidacji wygasa również zezwolenie, które nie może być przekazane na podmiot trzeci. Przepisy więc nie przewidują możliwości sprzedaży przedsiębiorstwa w postaci apteki bez zagrożenia wygaśnięcia zezwolenia.

Apteka powinna być prowadzona w formie prawnej, która zapewni bezpieczeństwo i ciągłość działania, a także możliwość przekazania jej następcom. Przepisy nie ograniczają dziś możliwości wyboru formy organizacyjno-prawnej.

Do przedsiębiorcy należy decyzja, czy będzie to jednoosobowa działalność, spółka cywilna, osobowa czy kapitałowa. Odpowiednia forma prawna dla apteki jest ważna. Przyjęcie pewnych rozwiązań może zaoszczędzić kłopotów związanych ze sprzedażą firmy, rezygnacją z biznesu, przekazaniem osobie najbliższej czy śmiercią prowadzącego.

Dlatego, w przypadku podmiotów nowo powstałych, warto zastanowić się nad spółką prawa handlowego, która gwarantuje ciągłość i bezpieczeństwo prowadzenia, pomimo zmian osobowych. Przedsiębiorcy działający w formie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej powinni rozważyć przekształcenie jej w spółkę prawa handlowego.

W przypadku prowadzenia apteki w postaci spółki to ona, a nie jej właściciel, jest podmiotem zezwolenia, a tym samym zmiany własnościowe polegające na zbyciu ogółu praw i obowiązków lub udziałów nie będą miały wpływu na funkcjonowanie biznesu. Sam proces przekształcenia pozwala na przejście praw i obowiązków, w tym zezwolenia na spółkę.

Możliwości formy prowadzenia aptek mają zostać ograniczone. W Sejmie procedowane są zmiany w prawie farmaceutycznym wprowadzające pewne restrykcje.

Oprócz ograniczeń demograficznych, geograficznych oraz ilościowych, nowelizacja zawiera obostrzenia w zakresie formy prawnej prowadzenia apteki oraz dodatkowe wymogi wobec właścicieli. Zmiany te wpłyną na dotychczasowe, szerokie możliwości planowania sukcesji.

Zgodnie z projektem apteka będzie mogła być prowadzona wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej bądź spółki partnerskiej. Prowadzącym aptekę lub wspólnikiem będzie mógł zostać wyłącznie farmaceuta. W przypadku śmierci właściciela, aptekę będzie można przekazać wyłącznie farmaceucie. Oznacza to, że jeżeli wśród spadkobierców nie znajdzie się osoba z takimi kwalifikacjami, w dwanaście miesięcy powinni oni zbyć aptekę farmaceucie, pod rygorem wygaśnięcia zezwolenia. Zmiany nie mają dotyczyć uzyskanych zezwoleń. Apteka w formie spółki z o.o., po wejściu w życie nowelizacji:

- będzie mogła być prowadzona przez dotychczasowych właścicieli,

- jej udziały będą mogły być zbywane osobom, które nie są farmaceutami,

- nie będzie zagrożona w wypadku śmierci udziałowców.

Stworzenie planu sukcesji jest więc istotne, nie tylko pod kątem przekazania biznesu sukcesorom, ale również sprzedaży. Podmiot przygotowany do zmiany właściciela, bez zagrożenia utraty uprawnień publicznoprawnych jest atrakcyjniejszy rynkowo.

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group